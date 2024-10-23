https://ria.ru/20241023/pvo-1979453852.html
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 23.10.2024
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:13
2024-10-23T03:13
2024-10-23T03:13
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, новошахтинск, василий голубев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Безопасность
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Голубев: ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области