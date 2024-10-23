https://ria.ru/20241023/pvo-1979453852.html

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 23.10.2024

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:13

2024-10-23T03:13

2024-10-23T03:13

специальная военная операция на украине

ростовская область

новошахтинск

василий голубев

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html

ростовская область

новошахтинск

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Дарья Буймова

ростовская область, новошахтинск, василий голубев, безопасность