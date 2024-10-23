Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/pvo-1979453852.html
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 23.10.2024
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:13
2024-10-23T03:13
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860318660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e326c621b574897f903663ea9c3681.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html
ростовская область
новошахтинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860318660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80ba3e59213b60ae38aff23b31dd0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, новошахтинск, василий голубев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Безопасность
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Голубев: ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие зенитного ракетного полка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения ПВО около полуночи уничтожили четыре БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В Ростовской области сбили четыре БПЛА
16 июля, 04:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьНовошахтинскВасилий ГолубевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала