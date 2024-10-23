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ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях
ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 23.10.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях
Дежурные средства ПВО в период с 12.50 до 13.20 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:40
2024-10-23T14:40
2024-10-23T14:47
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безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 12.50 до 13.20 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего октября в период с 12.50 до 13.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении четырех украинских дронов над Белгородской областью и двух - над Курской в период с 9.30 до 12.40 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, курская область, безопасность
Белгородская область, Россия, Курская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях
МО РФ: ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях