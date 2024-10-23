https://ria.ru/20241023/putin-1979689518.html
Россия ценит поддержку Эфиопии в ООН, заявил Путин
Россия ценит поддержку Эфиопии в ООН, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия ценит поддержку Эфиопии в ООН, заявил Путин
Россия ценит поддержку Эфиопии в отношении большинства российских инициатив в ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:18
2024-10-23T23:18
2024-10-23T23:18
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия ценит поддержку Эфиопии в отношении большинства российских инициатив в ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. "За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами. Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки. Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в Организации Объединенных Наций", - сказал Путин. Переговоры президента РФ с премьером Эфиопии состоялись в среду на полях саммита БРИКС в Казани.
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в мире, эфиопия, россия, казань, владимир путин, оон, брикс
В мире, Эфиопия, Россия, Казань, Владимир Путин, ООН, БРИКС
Россия ценит поддержку Эфиопии в ООН, заявил Путин
Путин: РФ ценит поддержку Эфиопией большинства ее инициатив в ООН