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Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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22:52 23.10.2024 (обновлено: 23:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979686737.html
Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин
Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин
Россия заинтересованы в расширении взаимодействия с Эфиопией в области здравоохранения и научных исследований, Роспотребнадзор готов передать партнерам... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:52
2024-10-23T23:25
эфиопия
россия
казань
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия заинтересованы в расширении взаимодействия с Эфиопией в области здравоохранения и научных исследований, Роспотребнадзор готов передать партнерам мобильную лабораторию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. "Мы заинтересованы расширять взаимодействие в области здравоохранения и научных исследований. Роспотребнадзор готов передать эфиопской стороне мобильную лабораторию. У нас такая практика есть, мы с нашими партнерами работаем таким образом - и оборудование передаем, и готовим персонал", - сообщил Путин в ходе встречи, которая состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что российская сторона оказывает африканским партнерам поддержку и через международные организации.Особое внимание уделяется культурно-гуманитарному направлению сотрудничества двух стран, добавил президент. По его словам, более 20 тысяч граждан Эфиопии с 1960-х годов получили образование в России, а сейчас в стране обучается около 200 студентов. Путин упомянул также, что в сентябре в Аддис-Абебе прошли Дни духовной культуры России.Он подчеркнул, что в основе отношений двух государств лежат "богатая история, многолетние традиции дружбы, взаимного уважения, культурная и духовная близость наших народов". В прошлом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений.
https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html
https://ria.ru/20241023/putin-1979685309.html
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эфиопия, россия, казань, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Эфиопия, Россия, Казань, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин

Президент РФ Путин: Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия заинтересованы в расширении взаимодействия с Эфиопией в области здравоохранения и научных исследований, Роспотребнадзор готов передать партнерам мобильную лабораторию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий Ахмедом.
"Мы заинтересованы расширять взаимодействие в области здравоохранения и научных исследований. Роспотребнадзор готов передать эфиопской стороне мобильную лабораторию. У нас такая практика есть, мы с нашими партнерами работаем таким образом - и оборудование передаем, и готовим персонал", - сообщил Путин в ходе встречи, которая состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
Вчера, 23:00
Он отметил, что российская сторона оказывает африканским партнерам поддержку и через международные организации.
Особое внимание уделяется культурно-гуманитарному направлению сотрудничества двух стран, добавил президент. По его словам, более 20 тысяч граждан Эфиопии с 1960-х годов получили образование в России, а сейчас в стране обучается около 200 студентов. Путин упомянул также, что в сентябре в Аддис-Абебе прошли Дни духовной культуры России.
Он подчеркнул, что в основе отношений двух государств лежат "богатая история, многолетние традиции дружбы, взаимного уважения, культурная и духовная близость наших народов". В прошлом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Эфиопии А. А. Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Присоединение Эфиопии к БРИКС подтверждает ее авторитет, заявил Путин
Вчера, 22:30
 
ЭфиопияРоссияКазаньВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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