https://ria.ru/20241023/putin-1979686737.html

Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин

Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Роспотребнадзор готов передать Эфиопии мобильную лабораторию, заявил Путин

Россия заинтересованы в расширении взаимодействия с Эфиопией в области здравоохранения и научных исследований, Роспотребнадзор готов передать партнерам... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:52

2024-10-23T22:52

2024-10-23T23:25

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россия

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия заинтересованы в расширении взаимодействия с Эфиопией в области здравоохранения и научных исследований, Роспотребнадзор готов передать партнерам мобильную лабораторию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. "Мы заинтересованы расширять взаимодействие в области здравоохранения и научных исследований. Роспотребнадзор готов передать эфиопской стороне мобильную лабораторию. У нас такая практика есть, мы с нашими партнерами работаем таким образом - и оборудование передаем, и готовим персонал", - сообщил Путин в ходе встречи, которая состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что российская сторона оказывает африканским партнерам поддержку и через международные организации.Особое внимание уделяется культурно-гуманитарному направлению сотрудничества двух стран, добавил президент. По его словам, более 20 тысяч граждан Эфиопии с 1960-х годов получили образование в России, а сейчас в стране обучается около 200 студентов. Путин упомянул также, что в сентябре в Аддис-Абебе прошли Дни духовной культуры России.Он подчеркнул, что в основе отношений двух государств лежат "богатая история, многолетние традиции дружбы, взаимного уважения, культурная и духовная близость наших народов". В прошлом году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений.

https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979685309.html

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