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Путин отметил положительную динамику товарооборота с Эфиопией

Путин отметил положительную динамику товарооборота с Эфиопией - РИА Новости, 23.10.2024

Путин отметил положительную динамику товарооборота с Эфиопией

Показатели взаимной торговли России и Эфиопии пока далеки от оптимальных, но товарооборот растет, динамика положительная, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:27

2024-10-23T22:27

2024-10-23T23:12

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казань

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в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Показатели взаимной торговли России и Эфиопии пока далеки от оптимальных, но товарооборот растет, динамика положительная, сказал президент России Владимир Путин."Растет товарооборот, он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65%. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным. Тем более что показатели в целом пока далеки от оптимальных", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом на полях саммита БРИКС.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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