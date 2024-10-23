https://ria.ru/20241023/putin-1979666062.html

Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко

Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024

Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко

Президент России Владимир Путин уверен в правильности СВО, он обязан защищать интересы российского народа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-23T19:34

2024-10-23T19:34

2024-10-24T01:38

россия

белоруссия

украина

владимир путин

александр лукашенко

специальная военная операция на украине

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg

МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен в правильности СВО, он обязан защищать интересы российского народа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью британскому телевидению"Жалеет он или не жалеет (о начале СВО на Украине. – Прим. ред.) — мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают: кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это", — сказал он.Лукашенко напомнил, что Путин предложил Западу договориться, "на что Запад вообще ничего не ответил".По мнению главы белорусского государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное – ответить, но вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России. "И Путин часто об этом говорит: главное — это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", — добавил Лукашенко.Размышляя о выгодах России, белорусский лидер задался вопросом, было бы лучше для страны, если бы Украина вступила в НАТО и вооруженные силы альянса были размещены на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут? "Взвешивая всё, Путин выбрал этот путь", — сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что российский коллега видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении анти-России."И он предпринял определенные действия. Поэтому всякое могло быть, мы можем только гадать", — добавил глава государства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко, нато