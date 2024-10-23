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Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 23.10.2024 (обновлено: 01:38 24.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979666062.html
Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко
Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко
Президент России Владимир Путин уверен в правильности СВО, он обязан защищать интересы российского народа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-23T19:34
2024-10-24T01:38
россия
белоруссия
украина
владимир путин
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
нато
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен в правильности СВО, он обязан защищать интересы российского народа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью британскому телевидению"Жалеет он или не жалеет (о начале СВО на Украине. – Прим. ред.) — мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают: кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это", — сказал он.Лукашенко напомнил, что Путин предложил Западу договориться, "на что Запад вообще ничего не ответил".По мнению главы белорусского государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное – ответить, но вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России. "И Путин часто об этом говорит: главное — это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", — добавил Лукашенко.Размышляя о выгодах России, белорусский лидер задался вопросом, было бы лучше для страны, если бы Украина вступила в НАТО и вооруженные силы альянса были размещены на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут? "Взвешивая всё, Путин выбрал этот путь", — сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что российский коллега видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении анти-России."И он предпринял определенные действия. Поэтому всякое могло быть, мы можем только гадать", — добавил глава государства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко, нато
Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине, НАТО
Путин уверен в правильности СВО, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Путин уверен в правильности СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен в правильности СВО, он обязан защищать интересы российского народа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью британскому телевидению
"Жалеет он или не жалеет (о начале СВО на Украине. – Прим. ред.) — мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают: кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это", — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками СВО в Москве
9 мая, 23:05
Лукашенко напомнил, что Путин предложил Западу договориться, "на что Запад вообще ничего не ответил".
По мнению главы белорусского государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное – ответить, но вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России.
"И Путин часто об этом говорит: главное — это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", — добавил Лукашенко.
Размышляя о выгодах России, белорусский лидер задался вопросом, было бы лучше для страны, если бы Украина вступила в НАТО и вооруженные силы альянса были размещены на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут?
"Взвешивая всё, Путин выбрал этот путь", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что российский коллега видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении анти-России.
"И он предпринял определенные действия. Поэтому всякое могло быть, мы можем только гадать", — добавил глава государства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияУкраинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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