https://ria.ru/20241023/putin-1979646471.html

Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию

Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию - РИА Новости, 23.10.2024

Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию

Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:48

турция

россия

экономика

владимир путин

турецкий поток

голубой поток

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС."Россия - надежный, проверенный временем поставщик в Турцию природного газа. В прошлом году по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" экспортировано 20,5 миллиардов кубических метров", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241023/putin-1979646083.html

турция

россия

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