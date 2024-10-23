https://ria.ru/20241023/putin-1979646471.html
Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию
Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию - РИА Новости, 23.10.2024
Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию
Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:19
2024-10-23T18:19
2024-10-23T18:48
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС."Россия - надежный, проверенный временем поставщик в Турцию природного газа. В прошлом году по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" экспортировано 20,5 миллиардов кубических метров", - сказал Путин.
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турция, россия, экономика, владимир путин, турецкий поток, голубой поток, саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, Россия, Экономика, Владимир Путин, Турецкий поток, Голубой поток, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин оценил уровень поставок природного газа в Турцию
Путин: Россия является надежным поставщиком природного газа в Турцию