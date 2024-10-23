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Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 23.10.2024
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18:17 23.10.2024 (обновлено: 18:51 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979646083.html
Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции
Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции
Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, страны продолжают работу над созданием газового хаба, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:51
турция
в мире
россия
владимир путин
брикс
голубой поток
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, страны продолжают работу над созданием газового хаба, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС."В прошлом году по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" экспортировано 20,5 миллиардов кубических метров", - сказал Путин."Продолжается подготовка к реализации нашей с вами инициативы создания в Турции международного газового хаба. Уверен, что он существенно укрепит энергетическую безопасность региона, прежде всего за счет более сбалансированных механизмов ценообразования", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
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турция, в мире, россия, владимир путин, брикс, голубой поток, саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Голубой поток, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции

Путин: проработка инициативы по созданию газового хаба в Турции продолжается

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, страны продолжают работу над созданием газового хаба, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС.
"В прошлом году по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" экспортировано 20,5 миллиардов кубических метров", - сказал Путин.
"Продолжается подготовка к реализации нашей с вами инициативы создания в Турции международного газового хаба. Уверен, что он существенно укрепит энергетическую безопасность региона, прежде всего за счет более сбалансированных механизмов ценообразования", - заключил президент РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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ТурцияВ миреРоссияВладимир ПутинБРИКСГолубой потокСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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