https://ria.ru/20241023/putin-1979646083.html

Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции

Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал об инициативе по созданию газового хаба в Турции

Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, страны продолжают работу над созданием газового хаба, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:51

турция

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, страны продолжают работу над созданием газового хаба, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС."В прошлом году по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" экспортировано 20,5 миллиардов кубических метров", - сказал Путин."Продолжается подготовка к реализации нашей с вами инициативы создания в Турции международного газового хаба. Уверен, что он существенно укрепит энергетическую безопасность региона, прежде всего за счет более сбалансированных механизмов ценообразования", - заключил президент РФ.

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