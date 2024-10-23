https://ria.ru/20241023/putin-1979602253.html

Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном

Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 23.10.2024

Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном

России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:25

2024-10-23T16:25

2024-10-23T16:25

россия

иран

казань

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одна из актуальных задач в наших отношениях - закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества", - сказал Путин во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

россия

иран

казань

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россия, иран, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году