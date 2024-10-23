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Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 23.10.2024
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16:25 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979602253.html
Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном
Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 23.10.2024
Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном
России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:25
2024-10-23T16:25
россия
иран
казань
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одна из актуальных задач в наших отношениях - закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества", - сказал Путин во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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россия, иран, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Иран, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном

Путин: России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику сотрудничества

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна из актуальных задач в наших отношениях - закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества", - сказал Путин во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
РоссияИранКазаньВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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