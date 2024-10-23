Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном
Путин: России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику сотрудничества
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России и Ирану нужно закрепить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна из актуальных задач в наших отношениях - закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества", - сказал Путин во время переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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