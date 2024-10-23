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Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 23.10.2024
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14:48 23.10.2024 (обновлено: 15:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979573043.html
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 23.10.2024
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил Владимир Путин на заседании в расширенном составе. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:48
2024-10-23T15:25
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил Владимир Путин на заседании в расширенном составе."Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", — сказал президент.Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.Как заявил представитель делегации ОАЭ на саммите — министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег, декларация станет важным шагом в укреплении взаимодействия, "установлении общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей".По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/briks-1979537812.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Путин: итоговая декларация саммита БРИКС содержит общие оценки ситуации в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил Владимир Путин на заседании в расширенном составе.
"Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", — сказал президент.
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Вчера, 13:00
Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.
Как заявил представитель делегации ОАЭ на саммите — министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег, декларация станет важным шагом в укреплении взаимодействия, "установлении общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей".
По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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