https://ria.ru/20241023/putin-1979573043.html

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 23.10.2024

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил Владимир Путин на заседании в расширенном составе. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:48

2024-10-23T14:48

2024-10-23T15:25

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил Владимир Путин на заседании в расширенном составе."Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", — сказал президент.Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.Как заявил представитель делегации ОАЭ на саммите — министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег, декларация станет важным шагом в укреплении взаимодействия, "установлении общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей".По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1979537812.html

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