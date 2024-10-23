https://ria.ru/20241023/putin-1979572367.html
Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС
Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС
Страны БРИКС способны реализовать по-настоящему амбициозные и масштабные совместные проекты и инициативы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:47
2024-10-23T14:47
2024-10-23T14:57
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС способны реализовать по-настоящему амбициозные и масштабные совместные проекты и инициативы, заявил президент России Владимир Путин."Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС
Путин: страны БРИИКС способны реализовать амбициозные совместные проекты
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС способны реализовать по-настоящему амбициозные и масштабные совместные проекты и инициативы, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.