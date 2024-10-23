https://ria.ru/20241023/putin-1979572367.html

Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС

Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин выразил уверенность в реализации масштабных проектов странами БРИКС

Страны БРИКС способны реализовать по-настоящему амбициозные и масштабные совместные проекты и инициативы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:47

2024-10-23T14:47

2024-10-23T14:57

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС способны реализовать по-настоящему амбициозные и масштабные совместные проекты и инициативы, заявил президент России Владимир Путин."Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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