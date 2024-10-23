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Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой
Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой - РИА Новости, 23.10.2024
Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой
Предприниматели стран-участниц БРИКС намерены сотрудничать между собой, необходимо этому взаимодействию всячески содействовать, заявил президент России Владимир РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:35
2024-10-23T14:35
2024-10-23T14:41
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Предприниматели стран-участниц БРИКС намерены сотрудничать между собой, необходимо этому взаимодействию всячески содействовать, заявил президент России Владимир Путин."Недавно в Москве я выступал перед членами делового совета. Мне показалось, что предприниматели наших стран (стран БРИКС) настроены на активную совместную работу, на прямые контакты между собой. Будем всячески этому содействовать", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, владимир путин, москва, россия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Владимир Путин, Москва, Россия
Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой
Президент РФ Путин: предприниматели стран БРИКС хотят сотрудничать между собой