https://ria.ru/20241023/putin-1979568727.html

Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой

Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой - РИА Новости, 23.10.2024

Путин: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой

Предприниматели стран-участниц БРИКС намерены сотрудничать между собой, необходимо этому взаимодействию всячески содействовать, заявил президент России Владимир РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:35

2024-10-23T14:35

2024-10-23T14:41

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Предприниматели стран-участниц БРИКС намерены сотрудничать между собой, необходимо этому взаимодействию всячески содействовать, заявил президент России Владимир Путин."Недавно в Москве я выступал перед членами делового совета. Мне показалось, что предприниматели наших стран (стран БРИКС) настроены на активную совместную работу, на прямые контакты между собой. Будем всячески этому содействовать", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, владимир путин, москва, россия