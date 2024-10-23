https://ria.ru/20241023/putin-1979565549.html
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС
Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:26
2024-10-23T14:26
2024-10-23T14:26
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владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению наших общих задач, мы имели возможность и удовольствие подробно говорить об этом с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (Мухаммедом Аль Нахайяном) во время его недавнего визита в Москву", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, россия, казань, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, оаэ
В мире, Россия, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ОАЭ
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС
Путин: ОАЭ очень ответственно подходят к решению общих задач БРИКС