https://ria.ru/20241023/putin-1979565549.html

Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС

Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС

Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:26

2024-10-23T14:26

2024-10-23T14:26

в мире

россия

казань

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению наших общих задач, мы имели возможность и удовольствие подробно говорить об этом с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (Мухаммедом Аль Нахайяном) во время его недавнего визита в Москву", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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