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Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:26 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979565549.html
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС
Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:26
2024-10-23T14:26
в мире
россия
казань
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
оаэ
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в Казани. "Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению наших общих задач, мы имели возможность и удовольствие подробно говорить об этом с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (Мухаммедом Аль Нахайяном) во время его недавнего визита в Москву", - сказал Путин.
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в мире, россия, казань, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, оаэ
В мире, Россия, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ОАЭ
Путин отметил ответственный подход ОАЭ к решению общих задач БРИКС

Путин: ОАЭ очень ответственно подходят к решению общих задач БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих задач, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
"Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению наших общих задач, мы имели возможность и удовольствие подробно говорить об этом с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (Мухаммедом Аль Нахайяном) во время его недавнего визита в Москву", - сказал Путин.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреРоссияКазаньВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуОАЭ
 
 
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