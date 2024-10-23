https://ria.ru/20241023/putin-1979565249.html

Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин

Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин

Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, а ищет альтернативы для дальнейшей работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:39

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, а ищет альтернативы для дальнейшей работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы - так и происходит", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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Путин: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему альтернативы Использование доллара в качестве оружия подрывает доверие к этой валюте, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему альтернативы, заявил Путин 2024-10-23T14:25 true PT0M42S

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс