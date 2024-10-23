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Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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14:25 23.10.2024 (обновлено: 14:39 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979565249.html
Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин
Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин
Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, а ищет альтернативы для дальнейшей работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:25
2024-10-23T14:39
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, а ищет альтернативы для дальнейшей работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы - так и происходит", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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Путин: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему альтернативы
Использование доллара в качестве оружия подрывает доверие к этой валюте, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему альтернативы, заявил Путин
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин

Путин: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать ему альтернативы

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, а ищет альтернативы для дальнейшей работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы - так и происходит", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
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