https://ria.ru/20241023/putin-1979565151.html

Путин назвал использование доллара в качестве оружия большой ошибкой

Путин назвал использование доллара в качестве оружия большой ошибкой - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал использование доллара в качестве оружия большой ошибкой

Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:33

владимир путин

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил президент России Владимир Путин.На расширенном заседании саммита БРИКС глава Нового банка развития объединения Дилма Роуссефф заявила, что непростая геополитическая ситуация в мире усугубляется тем, что доллар используется как оружие."Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает", - сказал в свою очередь Путин.

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

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