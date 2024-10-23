https://ria.ru/20241023/putin-1979559435.html

Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях

Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях - РИА Новости, 23.10.2024

Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования климатической повестки в корыстных интересах отдельных групп и государств. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:09

2024-10-23T14:09

2024-10-23T14:14

владимир путин

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования климатической повестки в корыстных интересах отдельных групп и государств."Конечно, мы все согласны с тем, что нужно бороться с климатическими изменениями, но нельзя не согласиться с вами в том, что никому не должно быть позволено использовать это в каких-то корыстных интересах и в интересах каких-то групп или отдельных государств", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

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