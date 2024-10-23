https://ria.ru/20241023/putin-1979559435.html
Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях
Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях - РИА Новости, 23.10.2024
Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования климатической повестки в корыстных интересах отдельных групп и государств. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:09
2024-10-23T14:09
2024-10-23T14:14
владимир путин
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования климатической повестки в корыстных интересах отдельных групп и государств."Конечно, мы все согласны с тем, что нужно бороться с климатическими изменениями, но нельзя не согласиться с вами в том, что никому не должно быть позволено использовать это в каких-то корыстных интересах и в интересах каких-то групп или отдельных государств", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html
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владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия
Владимир Путин, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия
Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных целях
Путин: недопустимо использовать климатическую повестку в корыстных интересах