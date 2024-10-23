Путин раскритиковал "нецелевое" использование климатической повестки
Путин: нельзя использовать климатическую повестку для устранения конкурентов
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Необходимо противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использования климатической повестки для устранения конкурентов с рынка", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40