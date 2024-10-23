https://ria.ru/20241023/putin-1979546113.html

Путин раскритиковал "нецелевое" использование климатической повестки

Путин раскритиковал "нецелевое" использование климатической повестки - РИА Новости, 23.10.2024

Путин раскритиковал "нецелевое" использование климатической повестки

Необходимо противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:35

2024-10-23T13:35

2024-10-23T13:36

россия

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Необходимо противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использования климатической повестки для устранения конкурентов с рынка", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году