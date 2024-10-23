https://ria.ru/20241023/putin-1979539742.html
Реализация повестки дня ООН по устойчивому развитию буксует, заявил Путин
Реализация повестки дня ООН по устойчивому развитию буксует, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Реализация повестки дня ООН по устойчивому развитию буксует, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития сейчас "буксует". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:07
2024-10-23T13:07
2024-10-23T13:07
экономика
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития сейчас "буксует". "На высоком уровне находятся волатильность цен на сырьевые товары, из-за увеличения инфляции падают доходы граждан и корпоративная прибыль во многих странах. Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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экономика, россия, владимир путин, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Россия, Владимир Путин, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Реализация повестки дня ООН по устойчивому развитию буксует, заявил Путин
Путин: реализация повестки дня ООН по устойчивому развитию сейчас буксует