https://ria.ru/20241023/putin-1979512226.html

Путин назвал страны БРИКС единомышленниками

Путин назвал страны БРИКС единомышленниками - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал страны БРИКС единомышленниками

Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:25

2024-10-23T11:25

2024-10-23T11:25

в мире

россия

владимир путин

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. "Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе. Глава государства отметил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. "Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых, региональных проблем", - добавил президент.

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

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