https://ria.ru/20241023/putin-1979512226.html
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками
Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:25
2024-10-23T11:25
2024-10-23T11:25
в мире
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979291418_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_7e090ff976177a41e027564b3f27fd73.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. "Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе. Глава государства отметил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. "Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых, региональных проблем", - добавил президент.
https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979291418_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_7a9c834c231d1edc7296cb0262d587c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками
Путин назвал суверенные страны-участницы БРИКС единомышленниками
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС.
"Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.
Глава государства отметил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие.
"Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых, региональных проблем", - добавил президент.