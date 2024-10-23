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Путин назвал страны БРИКС единомышленниками - РИА Новости, 23.10.2024
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11:25 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979512226.html
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками
Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:25
2024-10-23T11:25
в мире
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС. "Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе. Глава государства отметил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. "Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых, региональных проблем", - добавил президент.
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в мире, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал страны БРИКС единомышленниками

Путин назвал суверенные страны-участницы БРИКС единомышленниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные страны-участницы БРИКС.
"Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.
Глава государства отметил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие.
"Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают, действительно, позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых, региональных проблем", - добавил президент.
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В миреРоссияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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