https://ria.ru/20241023/putin-1979506447.html
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:06
2024-10-23T11:06
2024-10-23T12:13
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира.Он подчеркнул, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем."В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества — так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", — сказал президент.Он добавил, что идет процесс формирования многополярного мира.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира.
Он подчеркнул, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем.
«
"В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества — так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", — сказал президент.
Он добавил, что идет процесс формирования многополярного мира.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.