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Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира - РИА Новости, 23.10.2024
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11:06 23.10.2024 (обновлено: 12:13 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979506447.html
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:06
2024-10-23T12:13
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира.Он подчеркнул, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем.&quot;В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества — так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения&quot;, — сказал президент.Он добавил, что идет процесс формирования многополярного мира.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира

Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных изменениях многополярного мира.
Он подчеркнул, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем.
«

"В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества — так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", — сказал президент.

Он добавил, что идет процесс формирования многополярного мира.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
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