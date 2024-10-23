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Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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11:04 23.10.2024 (обновлено: 11:14 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979506000.html
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:04
2024-10-23T11:14
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
йоханнесбург
казань
россия
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани."В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, йоханнесбург, казань, россия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Йоханнесбург, Казань, Россия
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин предложил зафиксировать список стран-партнеров БРИКС в итоговой декларации

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани.
Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСЙоханнесбургКазаньРоссия
 
 
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