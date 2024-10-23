https://ria.ru/20241023/putin-1979506000.html
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:04
2024-10-23T11:04
2024-10-23T11:14
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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йоханнесбург
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани."В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, йоханнесбург, казань, россия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Йоханнесбург, Казань, Россия
Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Путин предложил зафиксировать список стран-партнеров БРИКС в итоговой декларации