https://ria.ru/20241023/putin-1979506000.html

Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:04

2024-10-23T11:04

2024-10-23T11:14

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

йоханнесбург

казань

россия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани."В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

йоханнесбург

казань

россия

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