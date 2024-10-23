https://ria.ru/20241023/putin-1979499198.html

Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани

Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024

Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра "Казань Экспо", где состоится заседание саммита БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:34

2024-10-23T10:34

2024-10-23T10:35

россия

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_89e088e45f261e92a4809ea5ee832b5e.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра "Казань Экспо", где состоится заседание саммита БРИКС. На площадке форума в среду запланированы заседания саммита БРИКС в узком и расширенном составах, кроме того, Путин планирует провести серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире