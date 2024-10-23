https://ria.ru/20241023/putin-1979499198.html
Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани
Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра "Казань Экспо", где состоится заседание саммита БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:34
2024-10-23T10:34
2024-10-23T10:35
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владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра "Казань Экспо", где состоится заседание саммита БРИКС. На площадке форума в среду запланированы заседания саммита БРИКС в узком и расширенном составах, кроме того, Путин планирует провести серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани
Путин прибыл на площадку "Казань Экспо", где состоится заседание саммита БРИКС
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра "Казань Экспо", где состоится заседание саммита БРИКС.
На площадке форума в среду запланированы заседания саммита БРИКС в узком и расширенном составах, кроме того, Путин планирует провести серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.