Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе
Профессор Малинен резко ответил на слова главы Минфина Британии о Путине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине. Свое мнение он выразил в социальной сети X.
"Вы идиотка или коррумпированный человек", — написал он.
"Вы идиотка или коррумпированный человек", — написал он.
Ранее Ривз заявила, что защита Британии начинается на Украине, и добавила, что обратит доходы "режима Путина" против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.
Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.
В российском МИД называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.
Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.
В российском МИД называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.