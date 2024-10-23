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Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 23.10.2024
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09:17 23.10.2024 (обновлено: 17:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979478366.html
Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе
Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 23.10.2024
Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:17
2024-10-23T17:22
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине. Свое мнение он выразил в социальной сети X."Вы идиотка или коррумпированный человек", — написал он.Ранее Ривз заявила, что защита Британии начинается на Украине, и добавила, что обратит доходы "режима Путина" против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.В российском МИД называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.
https://ria.ru/20241023/briks-1979474323.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, великобритания
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Великобритания
Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе

Профессор Малинен резко ответил на слова главы Минфина Британии о Путине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

"Вы идиотка или коррумпированный человек", — написал он.
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Вчера, 08:34
Ранее Ривз заявила, что защита Британии начинается на Украине, и добавила, что обратит доходы "режима Путина" против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.

Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.

В российском МИД называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.
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