https://ria.ru/20241023/putin-1979478366.html

Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе

Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 23.10.2024

Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:17

2024-10-23T09:17

2024-10-23T17:22

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине. Свое мнение он выразил в социальной сети X."Вы идиотка или коррумпированный человек", — написал он.Ранее Ривз заявила, что защита Британии начинается на Украине, и добавила, что обратит доходы "режима Путина" против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.В российском МИД называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва примет ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.

https://ria.ru/20241023/briks-1979474323.html

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