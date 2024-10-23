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Путин рассказал о переходе к более справедливой финансовой системе в БРИКС
Путин рассказал о переходе к более справедливой финансовой системе в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о переходе к более справедливой финансовой системе в БРИКС
Чем дольше страны БРИКС будут работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше будет переход к более справедливой финансовой системе и тем выше... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:53
2024-10-23T14:53
2024-10-23T14:53
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Чем дольше страны БРИКС будут работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше будет переход к более справедливой финансовой системе и тем выше риски потрясений, заявил президент России Владимир Путин, говоря о роли доллара в мировых финансах. "Мы, стремясь к сотрудничеству, все-таки, мне кажется, должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе и те, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке", - сказал Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС в Казани.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, россия, казань, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Казань, В мире
Путин рассказал о переходе к более справедливой финансовой системе в БРИКС
Путин: работа по чужим правилам в БРИКС удлиняет переход к честной финсистеме