https://ria.ru/20241023/primore-1979468236.html

Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья

Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья - РИА Новости, 23.10.2024

Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья

Крайне редкую для акватории Приморья теплолюбивую тропическую рыбу — зеркального солнечника — обнаружили в бухте Валентин на юго-востоке края, это первый случай РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:02

2024-10-23T07:02

2024-10-23T09:55

тихий океан

япония

курильские острова

российская академия наук

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Крайне редкую для акватории Приморья теплолюбивую тропическую рыбу — зеркального солнечника — обнаружили в бухте Валентин на юго-востоке края, это первый случай фиксации данного вида в этом районе, сообщает Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. "Вчера, 22 октября, сотрудникам Музея ННЦМБ ДВО РАН прислали вот такие фото. И на них зеркальный солнечник — крайне редкий гость в наших краях… До настоящего времени известны единичные случаи находок вида. Однако из-за продолжающегося периода потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей", — говорится в сообщении. Ранее единичные находки этих рыб были зафиксированы в 2018 и 2019 годах в бухтах Витязь, Сивучья, Астафьева, Горшкова и Средняя на самом юге Приморья, где, по мнению ученых, более подходящие для них условия. Обнаружение же зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов в новом месте расширяет представление о его экологии. По мнению ученых, проникающие в бухты Приморья теплолюбивые тропические рыбы вряд ли смогут пережить холодное время года. "К сожалению, большинство теплолюбивых рыб, вероятно, погибнет. Само их существование будет под угрозой, когда холодные воды открытого моря отрежут их от еще теплых бухт и заливов", — отмечается в сообщении.По информации ННЦМБ ДВО РАН, зеркальник солнечный (Zenopsis nebulosa) широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Обитает как в прибрежных водах, так и на вершинах подводных гор, значительно удаленных от берегов. Держится, как правило, в придонных слоях на глубинах 150–300 метров.

https://ria.ru/20240925/uchenye-1974520559.html

https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html

тихий океан

япония

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, япония, курильские острова, российская академия наук