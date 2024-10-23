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Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья - РИА Новости, 23.10.2024
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Хорошие новости
 
07:02 23.10.2024 (обновлено: 09:55 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/primore-1979468236.html
Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья
Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья - РИА Новости, 23.10.2024
Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья
Крайне редкую для акватории Приморья теплолюбивую тропическую рыбу — зеркального солнечника — обнаружили в бухте Валентин на юго-востоке края, это первый случай РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:02
2024-10-23T09:55
тихий океан
япония
курильские острова
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Крайне редкую для акватории Приморья теплолюбивую тропическую рыбу — зеркального солнечника — обнаружили в бухте Валентин на юго-востоке края, это первый случай фиксации данного вида в этом районе, сообщает Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. "Вчера, 22 октября, сотрудникам Музея ННЦМБ ДВО РАН прислали вот такие фото. И на них зеркальный солнечник — крайне редкий гость в наших краях… До настоящего времени известны единичные случаи находок вида. Однако из-за продолжающегося периода потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей", — говорится в сообщении. Ранее единичные находки этих рыб были зафиксированы в 2018 и 2019 годах в бухтах Витязь, Сивучья, Астафьева, Горшкова и Средняя на самом юге Приморья, где, по мнению ученых, более подходящие для них условия. Обнаружение же зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов в новом месте расширяет представление о его экологии. По мнению ученых, проникающие в бухты Приморья теплолюбивые тропические рыбы вряд ли смогут пережить холодное время года. &quot;К сожалению, большинство теплолюбивых рыб, вероятно, погибнет. Само их существование будет под угрозой, когда холодные воды открытого моря отрежут их от еще теплых бухт и заливов&quot;, — отмечается в сообщении.По информации ННЦМБ ДВО РАН, зеркальник солнечный (Zenopsis nebulosa) широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Обитает как в прибрежных водах, так и на вершинах подводных гор, значительно удаленных от берегов. Держится, как правило, в придонных слоях на глубинах 150–300 метров.
https://ria.ru/20240925/uchenye-1974520559.html
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тихий океан, япония, курильские острова, российская академия наук
Тихий океан, Япония, Курильские острова, Российская академия наук, Хорошие новости
Редкую тропическую рыбу заметили в акватории Приморья

В бухте Валентин на юго-востоке Приморья обнаружили зеркального солнечника

© Фото : ННЦМБ ДВО РАН/TelegramЗеркальный солнечник, обнаруженный в бухте Валентин в Приморье
Зеркальный солнечник, обнаруженный в бухте Валентин в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : ННЦМБ ДВО РАН/Telegram
Зеркальный солнечник, обнаруженный в бухте Валентин в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Крайне редкую для акватории Приморья теплолюбивую тропическую рыбу — зеркального солнечника — обнаружили в бухте Валентин на юго-востоке края, это первый случай фиксации данного вида в этом районе, сообщает Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.
"Вчера, 22 октября, сотрудникам Музея ННЦМБ ДВО РАН прислали вот такие фото. И на них зеркальный солнечник — крайне редкий гость в наших краях… До настоящего времени известны единичные случаи находок вида. Однако из-за продолжающегося периода потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей", — говорится в сообщении.
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Ранее единичные находки этих рыб были зафиксированы в 2018 и 2019 годах в бухтах Витязь, Сивучья, Астафьева, Горшкова и Средняя на самом юге Приморья, где, по мнению ученых, более подходящие для них условия. Обнаружение же зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов в новом месте расширяет представление о его экологии.
По мнению ученых, проникающие в бухты Приморья теплолюбивые тропические рыбы вряд ли смогут пережить холодное время года.
«

"К сожалению, большинство теплолюбивых рыб, вероятно, погибнет. Само их существование будет под угрозой, когда холодные воды открытого моря отрежут их от еще теплых бухт и заливов", — отмечается в сообщении.

По информации ННЦМБ ДВО РАН, зеркальник солнечный (Zenopsis nebulosa) широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Обитает как в прибрежных водах, так и на вершинах подводных гор, значительно удаленных от берегов. Держится, как правило, в придонных слоях на глубинах 150–300 метров.
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