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На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь - РИА Новости, 23.10.2024
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20:41 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html
На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь
На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь - РИА Новости, 23.10.2024
На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь
Троим мужчинам, которые плевали в Вечный огонь и делали сальто на обелиске "Вечная Слава" в Невинномысске, назначено по одному году колонии-поселении, сообщила... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:41
2024-10-23T20:41
происшествия
россия
невинномысск
ставропольский краевой суд
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ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Троим мужчинам, которые плевали в Вечный огонь и делали сальто на обелиске "Вечная Слава" в Невинномысске, назначено по одному году колонии-поселении, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда."Гражданин А… совершил не менее трёх раз поднос и опускание подошвы обуви к Вечному огню обелиска "Вечная Слава", а также совершил не менее одного раза акробатическое упражнение - сальто на обелиске "Вечная Слава". В это же время гражданин М. совершил не менее 2 раз поднос и опускание подошвы своей обуви, а также не менее 2 раз плевание в Вечный огонь; гр. Т. совершил не менее 56 раз поднос и опускание подошвы своей обуви к Вечному огню", - говорится в сообщении. Ставропольским краевым судом постановлен обвинительный приговор в отношении 3 граждан, признанных виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц). "(Фигурантам) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбытием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года", - отметили в суде. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20241021/ivanovo-1979156946.html
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происшествия, россия, невинномысск, ставропольский краевой суд
Происшествия, Россия, Невинномысск, Ставропольский краевой суд
На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь

На Ставрополье 3 мужчинам, плевавшим в Вечный огонь, назначили по году колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Троим мужчинам, которые плевали в Вечный огонь и делали сальто на обелиске "Вечная Слава" в Невинномысске, назначено по одному году колонии-поселении, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.
"Гражданин А… совершил не менее трёх раз поднос и опускание подошвы обуви к Вечному огню обелиска "Вечная Слава", а также совершил не менее одного раза акробатическое упражнение - сальто на обелиске "Вечная Слава". В это же время гражданин М. совершил не менее 2 раз поднос и опускание подошвы своей обуви, а также не менее 2 раз плевание в Вечный огонь; гр. Т. совершил не менее 56 раз поднос и опускание подошвы своей обуви к Вечному огню", - говорится в сообщении.
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Ставропольским краевым судом постановлен обвинительный приговор в отношении 3 граждан, признанных виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц).
"(Фигурантам) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбытием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года", - отметили в суде.
Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.
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