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В Сочи загорелся частный дом на площади 270 квадратных метров - РИА Новости, 23.10.2024
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17:19 23.10.2024 (обновлено: 17:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/pozhar-1979625045.html
В Сочи загорелся частный дом на площади 270 квадратных метров
В Сочи загорелся частный дом на площади 270 квадратных метров - РИА Новости, 23.10.2024
В Сочи загорелся частный дом на площади 270 квадратных метров
Сочинские спасатели тушат возгорание в двухэтажном частном доме на площади 270 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:19
2024-10-23T17:25
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ 23 окт – РИА Новости. Сочинские спасатели тушат возгорание в двухэтажном частном доме на площади 270 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Пожар произошел в Хостинском районе Сочи на Курортном проспекте 99/6, в нескольких километрах от известного санатория "Правда" и нерабочего санатория им. Орджоникидзе. Первые подразделения были направлены на место ЧП в 15.01 мск. Выяснилось, что горит частный двухэтажный дом. "Пожар локализован. Локализация на 270 квадратных метров", - говорится в сообщении краевого МЧС. На тушении работают 27 спасателей и семь единиц техники. Курортный проспект пролегает вдоль Хостинского района Сочи. В районе проспекта располагаются крупные отели, исторические гостиничные комплексы, небольшие дома отдыха.
https://ria.ru/20241023/pozhar-1979532017.html
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сочи
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи загорелся частный дом на площади 270 квадратных метров

МЧС: в Сочи загорелся двухэтажный частный дом на площади 270 квадратных метров

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в частном доме в Сочи
Место пожара в частном доме в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в частном доме в Сочи
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СОЧИ 23 окт – РИА Новости. Сочинские спасатели тушат возгорание в двухэтажном частном доме на площади 270 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел в Хостинском районе Сочи на Курортном проспекте 99/6, в нескольких километрах от известного санатория "Правда" и нерабочего санатория им. Орджоникидзе. Первые подразделения были направлены на место ЧП в 15.01 мск. Выяснилось, что горит частный двухэтажный дом.
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"Пожар локализован. Локализация на 270 квадратных метров", - говорится в сообщении краевого МЧС.
На тушении работают 27 спасателей и семь единиц техники.
Курортный проспект пролегает вдоль Хостинского района Сочи. В районе проспекта располагаются крупные отели, исторические гостиничные комплексы, небольшие дома отдыха.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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