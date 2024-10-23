https://ria.ru/20241023/povalii-1979571511.html

На Украине конфисковали имущество певицы Повалий

На Украине конфисковали имущество певицы Повалий - РИА Новости, 23.10.2024

На Украине конфисковали имущество певицы Повалий

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы Таисии Повалий, которую на родине обвиняют... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:45

2024-10-23T14:45

2024-10-23T14:47

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киевская область

россия

таисия повалий

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы Таисии Повалий, которую на родине обвиняют в коллаборационизме, сообщила в среду пресс-служба суда. В публикации на сайте ВАКС не называется имя артистки, но указываются произведения ее авторства. В сентябре минюст Украины обратился в ВАКС с просьбой о применении соответствующих санкций к Повалий. "ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице: транспортное средство BMW... имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди" (укр. "Навсегда" -ред.), "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро")... семь земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9,3095 гектаров, жилой дом общей площадью 442,8 квадратных метров, домовладение общей площадью 101 квадратный метр и транспортное средство BMW Х5", - говорится в материале на сайте ВАКС. Генеральная прокуратура Украины 15 февраля сообщала, что заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. Отмечалось, что Повалий регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240315/lorak-1933200820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киевская область, россия, таисия повалий