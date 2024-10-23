https://ria.ru/20241023/popov-1979606761.html
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 23.10.2024
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:39
2024-10-23T16:39
2024-10-23T16:39
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павел попов (генерал)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", продлен до 22 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлил срок содержания под стражей Попову до 22 декабря", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что заседание прошло в закрытом режиме, Попов принял в нем участие по видеоконференцсвязи. По данным следствия, Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Вину Попов не признает. Ахмедов, как сообщал РИА Новости информированный источник, заключил досудебное соглашение, благодаря чему был переведен из СИЗО под домашний арест. Такая же мера пресечения изначально была выбрана Шестерову из-за его состояния здоровья.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова до 22 декабря
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", продлен до 22 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлил срок содержания под стражей Попову до 22 декабря", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что заседание прошло в закрытом режиме, Попов принял в нем участие по видеоконференцсвязи.
По данным следствия, Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Вину Попов не признает. Ахмедов, как сообщал РИА Новости информированный источник, заключил досудебное соглашение, благодаря чему был переведен из СИЗО под домашний арест. Такая же мера пресечения изначально была выбрана Шестерову из-за его состояния здоровья.