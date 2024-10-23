https://ria.ru/20241023/polsha-1979679088.html

МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник

МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024

МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник

Министерство иностранных дел Польши готовится к возможному закрытию своего консульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие консульства... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:19

2024-10-23T21:19

2024-10-23T21:19

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ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши готовится к возможному закрытию своего консульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие консульства России в Познани, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. "Все понимают, что после того как закроется консульство России в Познани, последует ответный шаг российской стороны, который будет как минимум симметричным, то есть речь пойдет о закрытии одного из наших консульств", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время в России действуют три консульства Польши – в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. "На Шуха (штаб-квартира МИД Польши находится на варшавской улице Шуха) на основании анализа различной информации склоняются к тому, что российские власти отзовут разрешение на функционирование консульства именно в Санкт-Петербурге", - сказал источник. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241023/polsha-1979519597.html

https://ria.ru/20241023/polsha-1979596326.html

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в мире, радослав сикорский, польша, мид польши