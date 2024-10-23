Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/polsha-1979679088.html
МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник
МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024
МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник
Министерство иностранных дел Польши готовится к возможному закрытию своего консульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие консульства... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:19
2024-10-23T21:19
в мире
радослав сикорский
польша
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_36a82e2267796dcb154e3f6b9fc3e1f6.jpg
ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши готовится к возможному закрытию своего консульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие консульства России в Познани, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. "Все понимают, что после того как закроется консульство России в Познани, последует ответный шаг российской стороны, который будет как минимум симметричным, то есть речь пойдет о закрытии одного из наших консульств", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время в России действуют три консульства Польши – в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. "На Шуха (штаб-квартира МИД Польши находится на варшавской улице Шуха) на основании анализа различной информации склоняются к тому, что российские власти отзовут разрешение на функционирование консульства именно в Санкт-Петербурге", - сказал источник. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
https://ria.ru/20241023/polsha-1979519597.html
https://ria.ru/20241023/polsha-1979596326.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_502c9b623e2b469fd9860dda42e99a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, радослав сикорский, польша, мид польши
В мире, Радослав Сикорский, Польша, МИД Польши
МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге, сообщил источник

МИД Польши готовится к возможному закрытию своего консульства в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши готовится к возможному закрытию своего консульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие консульства России в Познани, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
МИД Польши назвал сроки закрытия генконсульства России в Познани
Вчера, 11:58
"Все понимают, что после того как закроется консульство России в Познани, последует ответный шаг российской стороны, который будет как минимум симметричным, то есть речь пойдет о закрытии одного из наших консульств", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время в России действуют три консульства Польши – в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске.
"На Шуха (штаб-квартира МИД Польши находится на варшавской улице Шуха) на основании анализа различной информации склоняются к тому, что российские власти отзовут разрешение на функционирование консульства именно в Санкт-Петербурге", - сказал источник.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Польша решила пока не высылать российского посла
Вчера, 16:06
 
В миреРадослав СикорскийПольшаМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала