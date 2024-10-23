Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла
Захарова: ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой
Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявления польского МИД о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии, заявила, что ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой.
"К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала Захарова, комментируя новость о том, что польский МИД не будет требовать репараций от Германии и при этом подумывает о высылке российского посла.
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Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылки из страны российского посла и что ранее отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ".
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.