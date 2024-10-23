https://ria.ru/20241023/polsha-1979478939.html

Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла

Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла - РИА Новости, 23.10.2024

Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявления польского МИД о высылке российского посла и отсутствии претензий... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:19

2024-10-23T09:19

2024-10-23T09:28

в мире

польша

германия

берлин (город)

мария захарова

радослав сикорский

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявления польского МИД о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии, заявила, что ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой. "К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала Захарова, комментируя новость о том, что польский МИД не будет требовать репараций от Германии и при этом подумывает о высылке российского посла. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылки из страны российского посла и что ранее отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ". Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html

https://ria.ru/20240702/sholts-1956871847.html

польша

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, германия, берлин (город), мария захарова, радослав сикорский, право и справедливость