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Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла - РИА Новости, 23.10.2024
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09:19 23.10.2024 (обновлено: 09:28 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/polsha-1979478939.html
Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла
Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявления польского МИД о высылке российского посла и отсутствии претензий... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:19
2024-10-23T09:28
в мире
польша
германия
берлин (город)
мария захарова
радослав сикорский
право и справедливость
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявления польского МИД о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии, заявила, что ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой. "К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала Захарова, комментируя новость о том, что польский МИД не будет требовать репараций от Германии и при этом подумывает о высылке российского посла. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылки из страны российского посла и что ранее отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ". Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html
https://ria.ru/20240702/sholts-1956871847.html
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в мире, польша, германия, берлин (город), мария захарова, радослав сикорский, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Радослав Сикорский, Право и справедливость
Захарова прокомментировала заявления Польши о высылке российского посла

Захарова: ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявления польского МИД о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии, заявила, что ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой.
"К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала Захарова, комментируя новость о том, что польский МИД не будет требовать репараций от Германии и при этом подумывает о высылке российского посла.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами
22 октября, 11:40
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылки из страны российского посла и что ранее отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ".
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, 2 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов
2 июля, 14:50
 
В миреПольшаГерманияБерлин (город)Мария ЗахароваРадослав СикорскийПраво и справедливость
 
 
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