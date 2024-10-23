Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/poliomielit-1979490718.html
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину - РИА Новости, 23.10.2024
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину
Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:57
2024-10-23T09:57
в мире
украина
воз
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg
ЖЕНЕВА, 23 окт - РИА Новости. Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация предупреждает, что после более чем 20-летнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают. "Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - сказано в документе. Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть. Вирус передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи. Без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.
https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d98d17e526c6a143b48937dd4696edfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, воз, европа
В мире, Украина, ВОЗ, Европа
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину

ВОЗ: полиомиелит может вернуться на европейский континент через Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 23 окт - РИА Новости. Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Организация предупреждает, что после более чем 20-летнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают.
«
"Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - сказано в документе.
Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть. Вирус передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи. Без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ
1 сентября, 12:40
 
В миреУкраинаВОЗЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала