https://ria.ru/20241023/poliomielit-1979490718.html

ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину

ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину - РИА Новости, 23.10.2024

ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину

Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:57

2024-10-23T09:57

2024-10-23T09:57

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европа

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ЖЕНЕВА, 23 окт - РИА Новости. Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация предупреждает, что после более чем 20-летнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают. "Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - сказано в документе. Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть. Вирус передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи. Без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.

https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

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в мире, украина, воз, европа