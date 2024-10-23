https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html

В Красноярском крае подростков осудили за поджог релейных шкафов

В Красноярском крае подростков осудили за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 23.10.2024

В Красноярском крае подростков осудили за поджог релейных шкафов

Двое подростков получили по шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге в Красноярском крае, третий... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:29

2024-10-23T12:29

2024-10-23T12:29

происшествия

красноярский край

россия

шарыпово

западно-сибирская транспортная прокуратура

красноярская железная дорога

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 23 окт – РИА Новости. Двое подростков получили по шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге в Красноярском крае, третий совершеннолетний фигурант дела получил шесть с половиной лет исправительной колонии, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, в июле 2023 года один из фигурантов за деньги по заданию куратора из интернета взломал и поджог релейный и батарейный шкафы между станциями Шарыпово и Шушь Красноярской железной дороги. Затем он привлек к делу знакомых. Действуя по аналогичной схеме, на этом же участке железнодорожного пути они взломали и подожгли релейный и батарейный шкафы. "Красноярский краевой суд постановил приговор по уголовному делу в отношении двух 17-летних и одного взрослого жителей Красноярского края. Они признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ "диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору", также один из них - по части 1 статьи 281 УК РФ "диверсия", - говорится в сообщении. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в воспитательной колонии каждому, одному из них по совокупности преступлений - шесть лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого суда, по шесть лет воспитательной колонии дали 17-летним подросткам, а шесть с половиной лет – совершеннолетнему диверсанту.

https://ria.ru/20241017/prigovor-1978459048.html

https://ria.ru/20241022/omsk-1979259722.html

красноярский край

россия

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происшествия, красноярский край, россия, шарыпово, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога, красноярский краевой суд