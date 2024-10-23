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В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/podpole-1979466888.html
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье
Мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за больших потерь ВСУ вблизи этого города, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:37
2024-10-23T06:37
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сумы
германия
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за больших потерь ВСУ вблизи этого города, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Совсем недавно николаевцы жаловались на вонь, идущую со стороны порта Ника-Тера. По их словам, воняло палеными шкурами и химией. Это работал любезно предоставленный Германией полевой крематорий. Но сейчас он гораздо нужнее в Сумской области", - сказал собеседник агентства. Ранее Лебедев сообщал, что в Николаеве открыли новый крематорий, в который сразу привезли погибших военнослужащих на херсонском направлении и запечатанные мешки с телами без органов.
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николаев (украина), сумы, германия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сумы, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье

Подполье: мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за потерь ВСУ

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за больших потерь ВСУ вблизи этого города, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Совсем недавно николаевцы жаловались на вонь, идущую со стороны порта Ника-Тера. По их словам, воняло палеными шкурами и химией. Это работал любезно предоставленный Германией полевой крематорий. Но сейчас он гораздо нужнее в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
Ранее Лебедев сообщал, что в Николаеве открыли новый крематорий, в который сразу привезли погибших военнослужащих на херсонском направлении и запечатанные мешки с телами без органов.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)СумыГерманияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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