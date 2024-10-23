https://ria.ru/20241023/podpole-1979466888.html
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье
Мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за больших потерь ВСУ вблизи этого города, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:37
2024-10-23T06:37
2024-10-23T06:37
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за больших потерь ВСУ вблизи этого города, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Совсем недавно николаевцы жаловались на вонь, идущую со стороны порта Ника-Тера. По их словам, воняло палеными шкурами и химией. Это работал любезно предоставленный Германией полевой крематорий. Но сейчас он гораздо нужнее в Сумской области", - сказал собеседник агентства. Ранее Лебедев сообщал, что в Николаеве открыли новый крематорий, в который сразу привезли погибших военнослужащих на херсонском направлении и запечатанные мешки с телами без органов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сумы, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумы перевели мобильный крематорий из Николаева, сообщило подполье
Подполье: мобильный крематорий из Николаева перевели в Сумы из-за потерь ВСУ