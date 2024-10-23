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Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже
Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже - РИА Новости, 23.10.2024
Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже
Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже, а первую медицинскую помощь оказали спустя два... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:07
2024-10-23T04:07
2024-10-23T09:33
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже, а первую медицинскую помощь оказали спустя два месяца военнослужащие России. Грачев 1982 года рождения родом из села Соленой Запорожской области был мобилизован в конце октября 2023 года, повестку ему выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года находился на позициях возле границы с Белгородской областью. В двадцатых числах июля Владимира перевели в 54-ю бригаду ВСУ и привезли в город Славянск. Его подразделению 25 июля поставили задачу взять один из населенных пунктов. После высадки из автомобилей их группа пошла пешком и по ней ударили дроны. Грачев получил ранение ноги. Группа укрылась в блиндаже, который был недалеко от них. По рации запросили помощь, в ответ получили приказ отступать. Владимиру сказали: так как он не может сам идти, то останется в блиндаже, его эвакуируют позже. "Я два месяца в блиндаже пролежал сам, воду и еду мимо проходящие ВСУшные отряды давали, так я говорю: "помогите меня отнести", они говорят: "тебе сказали, вот ты и лежи", так никто не забрал", — сказал собеседник агентства. Первую медицинскую помощь Грачеву оказали четверо военнослужащих РФ, которые зашли в блиндаж. Они вынесли его в тыловые позиции. Военные медики 15 октября в Луганске провели операцию. "Выздоравливаю, все отлично. Я безумно благодарен, спасли меня, врачи сказали, что я мог потерять ногу", — добавил военнопленный.
https://ria.ru/20241004/medik-1976287208.html
https://ria.ru/20241022/vsu-1979325246.html
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Украинский военнопленный: сослуживцы бросили раненого в блиндаже на два месяца
Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже на два месяца, а первую медицинскую помощь оказали только военнослужащие России.
2024-10-23T04:07
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, запорожская область, житомирская область, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, безопасность, пленные, в мире
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Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже
Украинский пленный признался, как свои его бросили погибать, а русские спасли