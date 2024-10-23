https://ria.ru/20241023/plennyy-1979457613.html

Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже

Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже - РИА Новости, 23.10.2024

Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили раненым погибать в блиндаже

Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже, а первую медицинскую помощь оказали спустя два... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:07

2024-10-23T04:07

2024-10-23T09:33

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

житомирская область

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

вооруженные силы украины

безопасность

пленные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979481524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05ce37c9f69ae76b098f74a256a79a61.jpg

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже, а первую медицинскую помощь оказали спустя два месяца военнослужащие России. Грачев 1982 года рождения родом из села Соленой Запорожской области был мобилизован в конце октября 2023 года, повестку ему выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года находился на позициях возле границы с Белгородской областью. В двадцатых числах июля Владимира перевели в 54-ю бригаду ВСУ и привезли в город Славянск. Его подразделению 25 июля поставили задачу взять один из населенных пунктов. После высадки из автомобилей их группа пошла пешком и по ней ударили дроны. Грачев получил ранение ноги. Группа укрылась в блиндаже, который был недалеко от них. По рации запросили помощь, в ответ получили приказ отступать. Владимиру сказали: так как он не может сам идти, то останется в блиндаже, его эвакуируют позже. "Я два месяца в блиндаже пролежал сам, воду и еду мимо проходящие ВСУшные отряды давали, так я говорю: "помогите меня отнести", они говорят: "тебе сказали, вот ты и лежи", так никто не забрал", — сказал собеседник агентства. Первую медицинскую помощь Грачеву оказали четверо военнослужащих РФ, которые зашли в блиндаж. Они вынесли его в тыловые позиции. Военные медики 15 октября в Луганске провели операцию. "Выздоравливаю, все отлично. Я безумно благодарен, спасли меня, врачи сказали, что я мог потерять ногу", — добавил военнопленный.

https://ria.ru/20241004/medik-1976287208.html

https://ria.ru/20241022/vsu-1979325246.html

россия

запорожская область

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный: сослуживцы бросили раненого в блиндаже на два месяца Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже на два месяца, а первую медицинскую помощь оказали только военнослужащие России. 2024-10-23T04:07 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, житомирская область, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, безопасность, пленные, в мире