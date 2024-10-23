https://ria.ru/20241023/plennye-1979622338.html

СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области - РИА Новости, 23.10.2024

СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:13

2024-10-23T17:13

2024-10-23T17:18

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении более 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Курской области (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с начала августа по октябрь 2024 года более 130 вооруженных боевиков ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Подчеркивается, что, находясь на российской территории, для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов госвласти, они неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению."В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.

https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974973802.html

https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины