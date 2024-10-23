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СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 23.10.2024 (обновлено: 17:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/plennye-1979622338.html
СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области
СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области - РИА Новости, 23.10.2024
СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:13
2024-10-23T17:18
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении более 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Курской области (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с начала августа по октябрь 2024 года более 130 вооруженных боевиков ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Подчеркивается, что, находясь на российской территории, для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов госвласти, они неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению."В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.
https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974973802.html
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело против более 130 солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

СК РФ завел дело против более 130 солдат ВСУ за преступления в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело против более чем 130 украинских военных, подозреваемых в преступлениях в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении более 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Курской области (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с начала августа по октябрь 2024 года более 130 вооруженных боевиков ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Подчеркивается, что, находясь на российской территории, для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов госвласти, они неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
"В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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