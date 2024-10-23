https://ria.ru/20241023/pistolet-1979483929.html

Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу

Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу - РИА Новости, 23.10.2024

Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу

Ученик в школе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа пронёс в школу пневматический пистолет и выстрелил из него, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:34

2024-10-23T09:34

2024-10-23T09:34

происшествия

губкинский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Ученик в школе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа пронёс в школу пневматический пистолет и выстрелил из него, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного департамента образования. "По предварительной информации, в одной из школ Пурпе (микрорайон Губкинского – ред.) произошёл случайный выстрел из пневматического пистолета, который принёс ученик основной школы. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась. Обстоятельства происшествия уточняются, работают сотрудники полиции, следственного комитета, ФСБ", – сказала собеседница агентства. В департаменте пояснили, что пистолет был мощностью до трех джоулей, инцидент случился во вторник. "Вчера руководители управления образования Губкинского выезжали в школу, провели беседу с работниками, педагогами, охранником. Сегодня руководитель управления проведет совещание с директорами всех школ города. Обсудят меры по повышению безопасности, усилению охраны, как грамотно действовать в подобных ситуациях", – добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник близкий к окружной власти, стрелявший мальчик состоит на учете. "Пистолет был пластмассовый, на рамке не звенел, оружием не считается, продается везде", – заявил источник.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947402357.html

губкинский

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, губкинский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)