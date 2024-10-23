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Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу - РИА Новости, 23.10.2024
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09:34 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/pistolet-1979483929.html
Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу
Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу - РИА Новости, 23.10.2024
Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу
Ученик в школе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа пронёс в школу пневматический пистолет и выстрелил из него, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:34
2024-10-23T09:34
происшествия
губкинский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Ученик в школе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа пронёс в школу пневматический пистолет и выстрелил из него, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного департамента образования. "По предварительной информации, в одной из школ Пурпе (микрорайон Губкинского – ред.) произошёл случайный выстрел из пневматического пистолета, который принёс ученик основной школы. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась. Обстоятельства происшествия уточняются, работают сотрудники полиции, следственного комитета, ФСБ", – сказала собеседница агентства. В департаменте пояснили, что пистолет был мощностью до трех джоулей, инцидент случился во вторник. "Вчера руководители управления образования Губкинского выезжали в школу, провели беседу с работниками, педагогами, охранником. Сегодня руководитель управления проведет совещание с директорами всех школ города. Обсудят меры по повышению безопасности, усилению охраны, как грамотно действовать в подобных ситуациях", – добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник близкий к окружной власти, стрелявший мальчик состоит на учете. "Пистолет был пластмассовый, на рамке не звенел, оружием не считается, продается везде", – заявил источник.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947402357.html
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происшествия, губкинский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Губкинский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу

Школьник, принесший в школу на Ямале пневматический пистолет, состоит на учете

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Ученик в школе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа пронёс в школу пневматический пистолет и выстрелил из него, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного департамента образования.
"По предварительной информации, в одной из школ Пурпе (микрорайон Губкинского – ред.) произошёл случайный выстрел из пневматического пистолета, который принёс ученик основной школы. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась. Обстоятельства происшествия уточняются, работают сотрудники полиции, следственного комитета, ФСБ", – сказала собеседница агентства.
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В департаменте пояснили, что пистолет был мощностью до трех джоулей, инцидент случился во вторник.
"Вчера руководители управления образования Губкинского выезжали в школу, провели беседу с работниками, педагогами, охранником. Сегодня руководитель управления проведет совещание с директорами всех школ города. Обсудят меры по повышению безопасности, усилению охраны, как грамотно действовать в подобных ситуациях", – добавили в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник близкий к окружной власти, стрелявший мальчик состоит на учете.
"Пистолет был пластмассовый, на рамке не звенел, оружием не считается, продается везде", – заявил источник.
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ПроисшествияГубкинскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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