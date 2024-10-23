https://ria.ru/20241023/peskov-1979623869.html

В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине

В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине - РИА Новости, 23.10.2024

В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине

В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России относительно происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:16

2024-10-23T17:16

2024-10-23T17:18

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России относительно происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Российской газете"."Заметили", - заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.Ранее он отмечал, что тема Украины обсуждалась в ходе двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств-участниц БРИКС.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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