https://ria.ru/20241023/peskov-1979623869.html
В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине
В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине
В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России относительно происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:16
2024-10-23T17:16
2024-10-23T17:18
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России относительно происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Российской газете"."Заметили", - заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.Ранее он отмечал, что тема Украины обсуждалась в ходе двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств-участниц БРИКС.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков, в мире
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине
Песков: Кремль видит лучшее понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине