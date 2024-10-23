https://ria.ru/20241023/peregovory--1979684408.html

Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли

Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли - РИА Новости, 23.10.2024

Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли

Товарооборот между Россией и Эфиопией растет, наблюдается положительная динамика, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром африканской... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:24

2024-10-23T22:24

2024-10-23T23:26

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Эфиопией растет, наблюдается положительная динамика, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Казани."Растет товарооборот. Он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65 процентов. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным. Тем более что показатели в целом пока далеки от оптимальных", — сказал глава государства. Как отметил президент, позиции России и Эфиопии довольно близки по большинству глобальных и региональных вопросов."За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами. <...> Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в Организации Объединенных Наций", — указал Путин. Он также подчеркнул, что присоединении африканской страны к БРИКС подтверждает ее авторитет на международной арене."Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения", — добавил российский лидер.Ахмед, со своей стороны, заявил, что Аддис-Абеба готова наращивать сотрудничество с Москвой по целому ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.Кроме того, эфиопский премьер отметил высокие экономические показатели России."Знаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас", — сказал он на встрече с Путиным.Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. Это межгосударственное объединение было создано в 2006 году по инициативе России, Китая, Индии и Бразилии, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979685172.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html

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