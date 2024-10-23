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Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли - РИА Новости, 23.10.2024
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22:24 23.10.2024 (обновлено: 23:26 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/peregovory--1979684408.html
Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли
Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли - РИА Новости, 23.10.2024
Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли
Товарооборот между Россией и Эфиопией растет, наблюдается положительная динамика, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром африканской... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:24
2024-10-23T23:26
эфиопия
казань
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
брикс
саммит брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Эфиопией растет, наблюдается положительная динамика, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Казани."Растет товарооборот. Он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65 процентов. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным. Тем более что показатели в целом пока далеки от оптимальных", — сказал глава государства. Как отметил президент, позиции России и Эфиопии довольно близки по большинству глобальных и региональных вопросов."За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами. &lt;...&gt; Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в Организации Объединенных Наций", — указал Путин. Он также подчеркнул, что присоединении африканской страны к БРИКС подтверждает ее авторитет на международной арене."Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения", — добавил российский лидер.Ахмед, со своей стороны, заявил, что Аддис-Абеба готова наращивать сотрудничество с Москвой по целому ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.Кроме того, эфиопский премьер отметил высокие экономические показатели России.&quot;Знаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас&quot;, — сказал он на встрече с Путиным.Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. Это межгосударственное объединение было создано в 2006 году по инициативе России, Китая, Индии и Бразилии, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html
https://ria.ru/20241023/putin-1979685172.html
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эфиопия, казань, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, брикс, саммит брикс
Эфиопия, Казань, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин на встрече с премьером Эфиопии рассказал о развитии торговли

Путин: товарооборот между РФ и Эфиопией растет, есть положительная динамика

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Эфиопией растет, наблюдается положительная динамика, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Казани.
"Растет товарооборот. Он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65 процентов. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным. Тем более что показатели в целом пока далеки от оптимальных", — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
Вчера, 23:00
Как отметил президент, позиции России и Эфиопии довольно близки по большинству глобальных и региональных вопросов.
"За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами. <...> Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в Организации Объединенных Наций", — указал Путин.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин заявил о готовности Матвиенко посетить Эфиопию
Вчера, 22:28
Он также подчеркнул, что присоединении африканской страны к БРИКС подтверждает ее авторитет на международной арене.
"Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения", — добавил российский лидер.

Эфиопия впервые принимает участие в саммите БРИКС как полноценный участник объединения. Для Путина и Ахмеда встреча в Казани стала первой с июля прошлого года, когда премьер приезжал в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка.

"Большой семерке" и не снилось. Как проходит саммит БРИКС в Казани
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС.

© РИА Новости / POOL
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1 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".

Работа форума, XVI саммит БРИКС

Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.

Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 15
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.

На церемонии встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, в аэропорту Казани

На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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11 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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13 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.

Концерт солистов БРИКС в Казани

Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

Работа форума, XVI саммит БРИКС

На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 15

Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 15

На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 15

Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 15

Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 15

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 15

Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 15

Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 15

Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 15

На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 15

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 15

Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15

На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15
Ахмед, со своей стороны, заявил, что Аддис-Абеба готова наращивать сотрудничество с Москвой по целому ряду направлений, в том числе в сфере безопасности.
Кроме того, эфиопский премьер отметил высокие экономические показатели России.
«

"Знаем, что это тяжело, но под вашим руководством стране удается сохранять экономическую устойчивость, которая является примером для большинства из нас", — сказал он на встрече с Путиным.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. Это межгосударственное объединение было создано в 2006 году по инициативе России, Китая, Индии и Бразилии, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС
Вчера, 14:59
 
ЭфиопияКазаньВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияБРИКССаммит БРИКС
 
 
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