https://ria.ru/20241023/peregovory--1979580570.html
Шольц и Санду провели переговоры по телефону
Шольц и Санду провели переговоры по телефону - РИА Новости, 23.10.2024
Шольц и Санду провели переговоры по телефону
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Молдавии Майей Санду, которая пожаловалась ему на то, что республику якобы пытаются... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:15
2024-10-23T15:15
2024-10-23T15:15
в мире
майя санду
олаф шольц
ренато усатый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817082784_0:458:2048:1610_1920x0_80_0_0_ec553f41cbaa60e6f495f9fa3f6d20ec.jpg
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Молдавии Майей Санду, которая пожаловалась ему на то, что республику якобы пытаются дестабилизировать, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Шольц провел сегодня телефонный разговор с президентом Республики Молдова Майей Санду. Президент Санду предоставила информацию об итогах первого тура президентских выборов и референдума", - сообщил он журналистам в рассылке кабмина ФРГ. Уточняется, что Санду в разговоре с Шольцем заявила о "попытках оказать влияние с помощью пропаганды и дезинформации" на результаты выборов и референдума. Немецкий канцлер, в свою очередь, заверил Санду в "неизменной поддержке в деле укрепления устойчивости Республики Молдова против иностранного влияния и мер по дестабилизации". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Третье место по итогам первого тура занял лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,79% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,38%), пятое - экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,19% и 2,06% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,93%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). Согласно окончательным данным ЦИК, на референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html
https://ria.ru/20241023/mid-1979579028.html
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, олаф шольц, ренато усатый
В мире, Майя Санду, Олаф Шольц, Ренато Усатый
Шольц и Санду провели переговоры по телефону
Канцлер Германии Шольц и президент Молдавии Санду провели переговоры по телефону
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Молдавии Майей Санду, которая пожаловалась ему на то, что республику якобы пытаются дестабилизировать, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер Шольц провел сегодня телефонный разговор с президентом Республики Молдова Майей Санду. Президент Санду предоставила информацию об итогах первого тура президентских выборов и референдума", - сообщил он журналистам в рассылке кабмина ФРГ.
Уточняется, что Санду в разговоре с Шольцем заявила о "попытках оказать влияние с помощью пропаганды и дезинформации" на результаты выборов и референдума. Немецкий канцлер, в свою очередь, заверил Санду в "неизменной поддержке в деле укрепления устойчивости Республики Молдова против иностранного влияния и мер по дестабилизации".
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Третье место по итогам первого тура занял лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый
(13,79% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах
(5,38%), пятое - экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев
и Ион Кику
(3,19% и 2,06% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,93%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе
(0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Согласно окончательным данным ЦИК, на референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.