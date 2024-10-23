В ГД предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
"Известия": в ГД предложат снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" 23 октября внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий снизить возраст для выхода на пенсию работников агропромышленного комплекса (АПК) сообщают "Известия".
Депутаты предлагают разрешить женщинам, работающим в АПК, уходить на пенсию с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.
Депутаты предлагают разрешить женщинам, работающим в АПК, уходить на пенсию с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.
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"Сегодня лишь женщины, проработавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут уходить на пенсию с 50-летнего возраста. Однако, на наш взгляд, государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села. В наше непростое время они постоянно работают над созданием продовольственной безопасности нашей страны", — приводит газета слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.
Также он подчеркнул, что следует приблизить пенсионные права тружеников села к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны.
Ранее, 13 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент.
Также он подчеркнул, что следует приблизить пенсионные права тружеников села к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны.
Ранее, 13 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент.