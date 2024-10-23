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В детсадах Владивостока и Находки начали подключать отопление - РИА Новости, 23.10.2024
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06:26 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/otoplenie-1979466169.html
В детсадах Владивостока и Находки начали подключать отопление
В детсадах Владивостока и Находки начали подключать отопление - РИА Новости, 23.10.2024
В детсадах Владивостока и Находки начали подключать отопление
Отопление в детских садах Владивостока и Находки Приморского края постепенно подключают, полностью соцучреждения им обеспечат в ближайшее время, сообщили власти РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:26
2024-10-23T06:26
владивосток
находка
приморский край
примтеплоэнерго
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Отопление в детских садах Владивостока и Находки Приморского края постепенно подключают, полностью соцучреждения им обеспечат в ближайшее время, сообщили власти и профильные организации, комментируя соответствующие жалобы. Telegram-канал Amur Mash ранее заявил, что в детсаду №147 во Владивостоке до сих пор не дали отопление, так как рядом ремонтируют трубы. Девушка на видео рассказывает, что не все воспитанники ходят в сад из-за того, что там холодно, а те, кого приводят, вынуждены находиться в помещениях тепло одетыми. Также канал утверждает, что отопление не давали в детсадах Находки. По данным администрации Владивостока, с 18 октября отопление стали подключать в объектах образования, культуры, здравоохранения и спорта. "В 147 детском саду Владивостока отопление есть", - сообщили журналистам в мэрии. Муниципальный центр управления администрации Владивостока информирует, что идет постепенное подключение социальных учреждений к отоплению. Необходимо время для заполнения системы теплоносителем. "На вечер вторника из 75 школ подключено 68, из 130 детских садов на вечер вторника подключено 116. Планируется, что полностью все детские сады и шкоды будут подключены в ближайшее время", - сообщает МЦУ. "В Находкинском городском округе отопление объектов соцкультбыта, в том числе детских садов, начинается с сегодняшнего дня, 23 октября, котельные постепенно запускают в работу согласно постановлению главы Находкинского городского округа. Жилой фонд начнет получать тепло с 31 октября", - сообщили журналистам в "Примтеплоэнерго".
https://ria.ru/20241014/shkola-1978041969.html
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владивосток, находка, приморский край, примтеплоэнерго, общество
Владивосток, Находка, Приморский край, Примтеплоэнерго, Общество
В детсадах Владивостока и Находки начали подключать отопление

Отопление дали в большинстве детсадов Приморья, в других дадут в ближайшие дни

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Отопление в детских садах Владивостока и Находки Приморского края постепенно подключают, полностью соцучреждения им обеспечат в ближайшее время, сообщили власти и профильные организации, комментируя соответствующие жалобы.
Telegram-канал Amur Mash ранее заявил, что в детсаду №147 во Владивостоке до сих пор не дали отопление, так как рядом ремонтируют трубы. Девушка на видео рассказывает, что не все воспитанники ходят в сад из-за того, что там холодно, а те, кого приводят, вынуждены находиться в помещениях тепло одетыми. Также канал утверждает, что отопление не давали в детсадах Находки.
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По данным администрации Владивостока, с 18 октября отопление стали подключать в объектах образования, культуры, здравоохранения и спорта.
"В 147 детском саду Владивостока отопление есть", - сообщили журналистам в мэрии.
Муниципальный центр управления администрации Владивостока информирует, что идет постепенное подключение социальных учреждений к отоплению. Необходимо время для заполнения системы теплоносителем.
"На вечер вторника из 75 школ подключено 68, из 130 детских садов на вечер вторника подключено 116. Планируется, что полностью все детские сады и шкоды будут подключены в ближайшее время", - сообщает МЦУ.
"В Находкинском городском округе отопление объектов соцкультбыта, в том числе детских садов, начинается с сегодняшнего дня, 23 октября, котельные постепенно запускают в работу согласно постановлению главы Находкинского городского округа. Жилой фонд начнет получать тепло с 31 октября", - сообщили журналистам в "Примтеплоэнерго".
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ВладивостокНаходкаПриморский крайПримтеплоэнергоОбщество
 
 
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