https://ria.ru/20241023/oteli-1979464807.html

Более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отеля

Более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отеля - РИА Новости, 23.10.2024

Более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отеля

Более трети российских туристов при выборе гостиницы как в России, так и за рубежом не обращают внимания на ее "звездность", при этом 11% ищут пятизвездочные... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:03

2024-10-23T06:03

2024-10-23T06:03

туризм

новости - туризм

роскачество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более трети российских туристов при выборе гостиницы как в России, так и за рубежом не обращают внимания на ее "звездность", при этом 11% ищут пятизвездочные отели, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, результаты которого есть у РИА Новости. В исследовании приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые за последние 12 месяцев хоть раз пользовались любыми гостиничными услугами. "11% россиян рассматривают гостиницы с пятью "звездами", 27% - с четырьмя. 20% признают отели и с тремя "звездами". Всего 7% обращают внимание на гостиницы с уровнем от "0 до 2 звезд", а 35% не смотрят на звезды вообще", - говорится в исследовании. Аналитики также выяснили, что большинство россиян - две трети (66%) - убеждены в том, что присвоение "звезд" гостиницам влияет на качество предоставляемых услуг, а четверть проверяют, соответствует ли заявленная оценка свидетельству о классификации отеля. Согласно исследованию, больше половины респондентов (56%) считают, что "звездность" отелей, как правило, соответствует заявленному уровню, еще 6% убеждены, что количество звезд на самом деле не определяет качество услуг. "А вот 36% опрошенных кажется, что отели часто не соответствуют заявленной категории, и 3% считают, что все гостиницы не оправдывают полученные звезды", - отметили в Роскачестве. Кроме того, порядка 74% учитывают 10-балльный рейтинг отелей на сервисах с отзывами и на сайтах бронирования при планировании путешествий. Из них большинство - 27% - ищут гостиницы с рейтингом не ниже 8 баллов, 11% и 13% интересуются отелями с рейтингом 10 и 9 баллов соответственно, и только 7% готовы заселиться в гостиницы, оцененные от 6 баллов и выше. Четверть респондентов (26%) вовсе не изучают рейтинги при выборе, добавили эксперты.

https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html

https://ria.ru/20240712/vsevklyucheno-1959077658.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, роскачество