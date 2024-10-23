https://ria.ru/20241023/otdykh-1979639867.html

Куда поехать на ноябрьские праздники-2024: рекомендации экспертов

Куда поехать на ноябрьские праздники 2024: лучшие места для отдыха

Куда поехать на ноябрьские праздники-2024: рекомендации экспертов

Интересных мест, куда стоит поехать на ноябрьские праздники всей семьей в 2024 году множество. Это удачное время для активного и познавательного отдыха. Где... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:49

2024-10-23T18:49

2024-10-23T18:49

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Интересных мест, куда стоит поехать на ноябрьские праздники всей семьей в 2024 году множество. Это удачное время для активного и познавательного отдыха. Где можно отдохнуть в ноябре в России и за рубежом, варианты проведения ноябрьских каникул недалеко от Москвы, топ направлений и советы экспертов – в материале РИА Новости.Куда поехать на ноябрьские праздникиНоябрьские праздники – отличная возможность сменить обстановку, отдохнуть и увидеть новое, даже если на поездку всего несколько дней. И это несмотря на то, что в 2024 году средняя стоимость ночи проживания выросла на 15% по сравнению с ноябрем 2023 года."Интересно и то, что в этом году на праздники сократился разрыв между типами арендуемого жилья – сейчас разница между отелями и апартаментами составляет всего 1,4% в пользу последних. Между тем – в 2023 году доля апартаментов, бронируемых на праздники, была на 4,6% выше, а доля отелей – на 5,7% ниже, чем в 2024 году", – говорит Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ.Популярные направленияПо данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ, самым востребованным направлением на ноябрьские праздники оказался Санкт-Петербург, с 17% бронирований. Средняя стоимость ночи проживания здесь – 3677 рублей. На втором месте Сочи, а на третьем – Москва (11% и 7% бронирований на ноябрьские праздники соответственно).В топ-10 направлений также попали Казань, Кисловодск, Ялта, Екатеринбург, Геленджик и Калининград. В основном это экскурсионные и курортно-лечебные направления. "Что касается зарубежных, то на период праздников больше всего популярны курорты Абхазии, что вполне объяснимо: в хорошую погоду в начале ноября здесь доступен даже пляжный отдых. Горные курорты совсем не так популярны, как они будут через полтора месяца, это же можно сказать и об отдыхе на озерах – вероятность дождей в этот период весьма велика и мало кто хочет проводить весь день в четырех стенах", – говорит Алексей Черепахин.СочиНесмотря на окончание пляжного сезона, в Сочи едут за морским воздухом, горами и пальмами. В конце осени отдыхающих здесь становится меньше и ценник на проживание дешевеет. "В Сочи в ноябре царит комфортная погода. Это позволяет активно проводить время на свежем воздухе, например, посетить Красную Поляну, прогуляться по красивейшим паркам "Дендрарий" и "Ривьера", насладиться морским воздухом и великолепной природой. Детям понравятся аквапарки, развлекательные парки и разнообразные экскурсии", – говорит Камила Велибекова, управляющий партнёр и основатель компании "Премьер Туризм".ЯлтаВ последний осенний месяц в Ялте комфортная погода, но не для купания и отдыха на морском побережье. Зато можно посетить живописные природные памятники, совершить экскурсии по музеям и дворцам, отправиться в Никитский ботанический сад, увидеть Водопад Учан-Су или прогуляться в парк. И, конечно же, нельзя побывать в Ялте и не увидеть главную визитную карточку Крыма – замок "Ласточкино гнездо".Москва и Санкт ПетербургКонец осени – время новых премьер и выставок, экскурсий различного формата. Оба города привлекают путешественников тем, что добраться и в столицу, и в Санкт-Петербург легко из любой точки страны. Отдохнуть можно совсем недорого, а при желании и вовсе объединить в одну поездку посещение сразу двух городов."Если хочется культурной программы – Москва и Питер всегда готовы предложить массу развлечений. Театры, музеи, рестораны, уютные бары – города оживают к вечеру, когда на улицах становится прохладно и зажигаются огни", – говорит Альберт Бодокия, автор канала о туризме “Аллюзия Альберта”.Елена Винокурова, директор по маркетингу и продажам LES Art Resort уточняет, что сейчас люди стараются находить альтернативные варианты недалеко от своего места проживания. Для ноябрьских каникул подмосковный курорт предлагает отличную возможность полноценно перезагрузиться в живописном месте, без перелетов и виз недалеко от Москвы. "Основным преимуществом для жителей столицы, бесспорно, является транспортная доступность загородных отелей – можно просто доехать на автомобиле, такси или общественном транспорте. Отели с широким спектром услуг, включенных в стоимость проживания, пользуются спросом в регионе – этот формат позволяет сократить затраты на отдых. Если все перекусы, развлекательные центры, бассейны и анимация уже включены в стоимость – семейный бюджет сохранён от незапланированных трат", – отмечает эксперт.Можно отправиться и в мини-путешествие недалеко от Москвы. Например, в парк "Никола-Ленивец" в Калужской области. Арт-пространство порадует гостей удивительными архитектурными и художественными произведениями. Можно забронировать номер в отеле или место для кемпинга. "Ещё одно прекрасное место для познавательного отдыха в Калужской области – парк "Этномир". Музеи, выставки, этноферма и питомник хаски работают ежедневно. Здесь можно за один день "побывать" в разных странах, от Австралии до Северной Америки, и попробовать кухню разных народов мира", – говорит Камила Велибекова.Для тех, кто ищет что-то новое, Альберт Бодокия советует обратить внимание на Минск, Ереван или Тбилиси. Эти города встречают путешественников теплом – и в буквальном смысле тоже. В ноябре тут нет сильных холодов, а атмосфера старинных улиц, вкусная еда и культурные достопримечательности создают уют, который в большом городе иногда трудно найти. Можно отправиться в гастротур или гулять по улочкам.МинскТуристы для знакомства с республикой Беларусь чаще всего выбирают короткие программы на два-три дня и посещают столицу – Минск, а также Гомель и Брест. Проспект Независимости, Гостиный двор, костел Святого Иосифа, ратуша, собор Сошествия Святого Духа, собор Пресвятой Девы Марии, Музей минской конки и другие исторические достопримечательности. А также большой выбор бутиков и заведений с блюдами национальной кухни. Окраины города не менее привлекательны, чем исторический центр.ЕреванЕреван – один из старейших городов. Он стал популярным направлением среди туристов. Здесь находятся Арарат – главный символ Армении, архитектурно-монументальный комплекс Каскад, уникальные реликвии древних урартов, средневековые церкви, оживленные проспекты, музеи и современные арт-пространства.ТбилисиВ Тбилиси царит совершенно особая атмосфера. Туристы приезжают сюда круглый год, чтобы насладиться природой, богатой историей, кухней и множеством культурных памятников. Район Метехи, крепости, храмы, мост Мира, театр марионеток, серные бани Абанотубани, гора Мтацминда и еще много интересных мест, которые обязательно стоит посетить.Отдых на мореВ ноябре на смену купанию в море приходят подогреваемые бассейны. Температура воздуха уже опускается ниже +20 градусов, купаться холодно – комфортно отдохнуть не удастся. В Черном море вода остывает до +17-13 градусов, а в Азовском еще ниже – от +11 до +6 градусов.Если хочется поближе к морю, Альберт Бодокия советует выбирать Сочи. В ноябре здесь все еще тепло, можно прогуляться по набережной, прокатиться по первым трассам в Красной Поляне и насладиться природой, пока курорт не заполнили туристы. Если погода не дождливая, то начало ноября – отличное время для пеших прогулок, наслаждения живописными пейзажами и целебным морским воздухом.Отдых на озерахЛюбители более активного отдыха могут выбрать Байкал или Селигер. "На Байкале начинается сезон, когда озеро покрывается прозрачным льдом, что само по себе становится отдельным впечатлением. Селигер, в свою очередь, подходит для тихого отдыха на природе, когда можно снять домик, разжечь камин и не думать о суете", – комментирует Альберт Бодокия.Стоит обратить внимание и на Карелию – край озёр, водопадов, живописных каньонов и бескрайних лесов. Камила Велибекова отмечает, что в ноябре стоит погулять по заповедникам и паркам с потрясающими видами, таким как Ладожские шхеры и Кижи. В Карелии часто проходят выставки, фестивали и мастер-классы, где можно познакомиться с местной культурой и традициями.В горыДля тех, кто ищет горные пейзажи, эксперты рекомендуют Красную Поляну, Эльбрус, Домбай или Архыз. В ноябре там уже могут открываться первые снежные трассы, а природа гор всегда остается впечатляющей. Даже если не кататься, можно просто гулять, наслаждаться свежим воздухом и видами на заснеженные вершины.Настоящая находка для ценителей уединенного отдыха – Алтай. Здесь можно провести время в тишине, полюбоваться красотами природы и набраться сил, заняться пешим туризмом. Незабываемые впечатления подарит посещение "Алтайского заповедника" – одного из самых больших в России. "Как правило, в ноябре здесь уже открывается горнолыжный сезон. Оборудованы более 40 трасс различной сложности. Благодаря этому отдых в горах Алтая подходит и начинающим, и профессионалам. Можно покататься на лыжах или сноуборде и попробовать другие зимние активности", – поясняет Камила Велибекова.Отдых в санаторияхНоябрь – подходящее время для посещения минеральных источников на Кавказе. Это идеальное время, чтобы перезагрузиться и подготовиться к зимним холодам. "Лечебные процедуры, термальные источники, чистый горный воздух и спокойная атмосфера помогают восстановить силы и настроение в санаториях в Пятигорске и Кисловодске", – говорит Альберт Бодокия.Камила Велибекова дополняет, что в Кисловодске, например, есть множество санаториев и SPA-центров, где можно пройти оздоровительные процедуры. Также здесь можно исследовать водопады и полюбоваться видами Эльбруса, прогуляться по Кисловодскому нацпарку, попробовать знаменитое пятигорское мороженое и заглянуть в настоящий дом с привидениями.Исторические города РоссииЕсли говорить про исторические города, то тут, по словам Альберта Бодокия,свои фавориты: Казань с ее яркими национальными мотивами, Владимир и Великий Новгород с древними храмами и монастырями, а Псков – это уют старинного города с крепостью и тихими улицами.КазаньГлавные достопримечательности города сосредоточены в центре. Казанский кремль, Мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, Благовещенский собор, Центр семьи "Казан", множество парков, музеев, набережных и смотровых площадок, кафе и зон отдыха. В столице Татарстана большое количество красивых и запоминающихся мест.ВладимирЭтот древний русский город входит в маршрут "Золотого кольца". Он привлекает туристов старинными зданиями, соборами и храмами, музеями. Самое крупное музейное пространство находится в здании Палат. Привлекает гостей города не только уникальная музейная экспозиция, но и Патриарший сад. Можно также посетить интерактивные музеи и принять участие в мастер-классе по росписи пряника.Великий НовгородВеликий Новгород интересен многочисленными историческими объектами. Здесь можно не только окунуться в историю российского государства, но и увидеть красивые места: Кремлевский парк, Рюриково городище, Софийский кафедральный собор, Новгородский детинец, заповедник "Витославлицы", Грановитая палата и другие. Маршрут путешествия следует продумывать заранее.ПсковПсков представляет собой настоящий музей под открытым небом. Псковский Кром, палаты, множество церквей и соборов, Гремячая башня, набережные – перед глазами оживает история, когда отправляешься бродить по старинным улочкам, переступаешь порог древних храмов.Куда поехать с детьмиДля путешествий с детьми стоит тщательно продумывать маршрут. Для семейных поездок отличным выбором будут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Здесь есть все, чтобы дети не скучали, а взрослые могли немного расслабиться и тоже почувствовать себя туристами. Тем, кто ценит культурные программы и экскурсии по историческим местам, стоит съездить в Казань и Нижний Новгород."Армения – ещё одно великолепное направление, которое стоит рассмотреть на ноябрьские праздники. В Ереване есть много достопримечательностей: например, Музей истории Армении, Площадь Республики и Каскад. Посещение храма Гарни и монастыря Гегард можно совместить с пешими прогулками по живописным ущельям. В заповеднике "Дилижан" есть разнообразные маршруты для хайкинга. Конечно, не стоит упускать и возможность попробовать армянскую кухню", – говорит Камила Велибекова.Если хочется чего-то нестандартного, можно отправиться в Мурманскую область и увидеть северное сияние. Ещё здесь можно посетить океанариум, хаски-парк и интерактивные музеи. Не менее впечатляющая и не банальная локация – Сулакский каньон в Дагестане. Это природное чудо превосходит Гранд-каньон в Колорадо и славится своей богатой флорой и фауной.Для осенних каникул с детьми подходят несколько вариантов за границей, позволяющих отдохнуть и получить новые знания. Камила Велибекова советует путешественникам обратить внимание на три направления: Грецию, Турцию и Марокко. Осенью там держится приятная температура +25°C, вода остаётся подходящей для купания. "Греция – идеальное сочетание истории, культуры и мягкого климата. Осенью нет сильной жары, что делает комфортными поездки к достопримечательностям, таким как Афины и Метеоры. Можно посетить популярный парк развлечений Allou Fun Parkи и семейные курорты на островах Крит и Родос, где отлично развита инфраструктура для активного отдыха", – говорит эксперт. Турецкая Анталия – баланс пляжного отдыха и развлечений для всей семьи. В отелях есть детские клубы, верёвочные парки и аквапарки, там проводят шоу, мастер-классы и экскурсии по местным крепостям и пещерам. Марокко более экзотичен: поездки по пустыне Сахара на верблюдах, посещение красочных рынков, обучение традиционным ремеслам и знакомства с восточной культурой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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куда поехать в выходные, путешествия