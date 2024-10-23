https://ria.ru/20241023/operatory-1979467354.html
Эксперт рассказал о росте доходов банковских виртуальных операторов связи
Эксперт рассказал о росте доходов банковских виртуальных операторов связи - РИА Новости, 23.10.2024
Эксперт рассказал о росте доходов банковских виртуальных операторов связи
Доходы банковских виртуальных операторов связи (MVNO) в РФ в 2023 году выросли на 70%, причем весь российский рынок MVNO увеличился на 23% и составил 69... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:45
2024-10-23T06:45
2024-10-23T06:45
экономика
россия
ирина лебедева
втб мобайл
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доходы банковских виртуальных операторов связи (MVNO) в РФ в 2023 году выросли на 70%, причем весь российский рынок MVNO увеличился на 23% и составил 69 миллиардов рублей, такими данными с РИА Новости поделился генеральный директор агентства "TMT Консалтинг" Константин Анкилов. "Банковские MVNO растут опережающими темпами: за 2023 год их доходы от мобильной связи увеличились на 70% год к году. При этом в целом российский сегмент MVNO в 2023 году вырос на 23% – его объем составил 69 миллиардов рублей", - сказал Анкилов. Эксперт привел в сравнении данные, согласно которым весь рынок мобильной связи, включая традиционных операторов, вырос за прошлый год на 7%. Как отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева, около 65% абонентов MVNO, которые размещаются на сетях компании, приходится на банковский сегмент - среди них есть "Газпробанк Мобайл", "СберМобайл", "Т-Мобайл", "ВТБ Мобайл". Она уточнила, что Т2 обслуживает 54% абонентов российского рынка виртуальных операторов. "Т2 также фиксирует двузначный рост показателей направления MVNO. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 года на 55% год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 года клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6% год к году", - добавила Лебедева.
https://ria.ru/20240703/preduprezhdeniya-1957029034.html
https://ria.ru/20240315/reyting-1933183387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ирина лебедева, втб мобайл
Экономика, Россия, Ирина Лебедева, ВТБ Мобайл
Эксперт рассказал о росте доходов банковских виртуальных операторов связи
Эксперт: доходы банковских виртуальных операторов связи выросли на 70 процентов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доходы банковских виртуальных операторов связи (MVNO) в РФ в 2023 году выросли на 70%, причем весь российский рынок MVNO увеличился на 23% и составил 69 миллиардов рублей, такими данными с РИА Новости поделился генеральный директор агентства "TMT Консалтинг" Константин Анкилов.
"Банковские MVNO растут опережающими темпами: за 2023 год их доходы от мобильной связи увеличились на 70% год к году. При этом в целом российский сегмент MVNO в 2023 году вырос на 23% – его объем составил 69 миллиардов рублей", - сказал Анкилов.
Эксперт привел в сравнении данные, согласно которым весь рынок мобильной связи, включая традиционных операторов, вырос за прошлый год на 7%.
Как отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева
, около 65% абонентов MVNO, которые размещаются на сетях компании, приходится на банковский сегмент - среди них есть "Газпробанк Мобайл", "СберМобайл", "Т-Мобайл", "ВТБ Мобайл
". Она уточнила, что Т2 обслуживает 54% абонентов российского рынка виртуальных операторов.
"Т2 также фиксирует двузначный рост показателей направления MVNO. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 года на 55% год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 года клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6% год к году", - добавила Лебедева.