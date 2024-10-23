https://ria.ru/20241023/obstrely-1979468578.html

В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник

В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник - РИА Новости, 23.10.2024

В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник

В результате ударов ВСУ по территории РФ за минувшую неделю ранены 63 россиянина, 10 человек погибли, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:10

2024-10-23T07:10

2024-10-23T07:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В результате ударов ВСУ по территории РФ за минувшую неделю ранены 63 россиянина, 10 человек погибли, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "…От обстрелов нацистов пострадали 73 мирных жителя: ранены 63 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 10 человек", - говорится в докладе. "Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1488 боеприпасов", - отмечено в материале.

https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия