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В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/obstrely-1979468578.html
В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник
В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник - РИА Новости, 23.10.2024
В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник
В результате ударов ВСУ по территории РФ за минувшую неделю ранены 63 россиянина, 10 человек погибли, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:10
2024-10-23T07:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В результате ударов ВСУ по территории РФ за минувшую неделю ранены 63 россиянина, 10 человек погибли, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "…От обстрелов нацистов пострадали 73 мирных жителя: ранены 63 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 10 человек", - говорится в докладе. "Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1488 боеприпасов", - отмечено в материале.
https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html
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россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В результате ударов ВСУ за неделю погибли десять россиян, сообщил Мирошник

Посол Мирошник: в результате ударов ВСУ по России за неделю ранены 63 россиянина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В результате ударов ВСУ по территории РФ за минувшую неделю ранены 63 россиянина, 10 человек погибли, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
"…От обстрелов нацистов пострадали 73 мирных жителя: ранены 63 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 10 человек", - говорится в докладе.
"Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1488 боеприпасов", - отмечено в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины
21 мая, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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