https://ria.ru/20241023/obstrel-1979566724.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина

При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 23.10.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина

Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:29

2024-10-23T14:29

2024-10-23T14:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

стирол

украина

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Новаторов пострадал мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, из-за атаки беспилотника-камикадзе в 12.00 поврежден культурно-спортивный коммерческий центр "Стирол" в Центрально-Городском районе города. Ведомство уточнило, что в 13.00 украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, кроме того, в 13.15 по району было ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины, происшествия