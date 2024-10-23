https://ria.ru/20241023/obstrel-1979566724.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 23.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:29
2024-10-23T14:29
2024-10-23T14:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
стирол
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Новаторов пострадал мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, из-за атаки беспилотника-камикадзе в 12.00 поврежден культурно-спортивный коммерческий центр "Стирол" в Центрально-Городском районе города. Ведомство уточнило, что в 13.00 украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, кроме того, в 13.15 по району было ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина
СЦКК ДНР: при украинском обстреле Горловки с БПЛА пострадал мужчина