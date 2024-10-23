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Пожилых американцев обманывали при сборе средств на предвыборные кампании - РИА Новости, 23.10.2024
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Пожилых американцев обманывали при сборе средств на предвыборные кампании
Пожилых американцев обманывали при сборе средств на предвыборные кампании - РИА Новости, 23.10.2024
Пожилых американцев обманывали при сборе средств на предвыборные кампании
Сотни пожилых людей, некоторые из которых страдают от деменции, стали жертвами обманчивой тактики сбора средств на предвыборные кампании республиканцев и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:01
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Сотни пожилых людей, некоторые из которых страдают от деменции, стали жертвами обманчивой тактики сбора средств на предвыборные кампании республиканцев и демократов, сообщил во вторник телеканал CNN. "Более 1000 сообщений, поданных в государственные учреждения и группы по защите прав потребителей, рассмотренные CNN, а также анализ данных о финансировании избирательных кампаний и интервью с десятками жертвователей и членов их семей показывают, как сборщики средств на политические цели обманули сотни пожилых американцев и ввели в заблуждение тех, кто борется с деменцией или другими когнитивными нарушениями, заставив отдать миллионы долларов — гораздо больше, чем те когда-либо планировали", - сообщает телеканал. Несмотря на то, что в неэтичной практике обвиняют обе партии, против республиканцев было подано более 800 жалоб в органы защиты прав потребителей, что почти в 7 раз больше, чем против демократов, отмечает телеканал. Среди республиканцев главным бенефициаром непреднамеренных пожертвований от пожилых людей стала кампания кандидата в президенты Дональда Трампа, утверждает телеканал. А вот у демократов это в основном комитеты политических действий. Что же касается кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, то она еще на период расследования CNN не начала свою предвыборную кампанию, но в последних отчетах фигурируют несколько тысяч долларов в пожертвованиях, которые могут попадать в эту категорию, утверждает телеканал. Из наиболее ярких примеров приводится 80-летняя иммигрантка из Тайваня, которая умерла только с 250 долларами на банковском счету, из-за чего ее семья еле-еле смогла оплатить похороны, в то время как на кампанию Трампа она перевела более 180 тысяч долларов, и отправляла ему письма с извинениями, что не отправила больше, так как в тот период времени ложилась на операцию на сердце. А 78-летняя вдова экономила на расходе воды и принятии душа, но отдала более 200 тысяч долларов демократам. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240817/kharris-1966827486.html
https://ria.ru/20240905/trump-1970877283.html
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в мире, тайвань, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Тайвань, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Пожилых американцев обманывали при сборе средств на предвыборные кампании

CNN: сборщики средств на предвыборные кампании обманывали пожилых американцев

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Сотни пожилых людей, некоторые из которых страдают от деменции, стали жертвами обманчивой тактики сбора средств на предвыборные кампании республиканцев и демократов, сообщил во вторник телеканал CNN.
"Более 1000 сообщений, поданных в государственные учреждения и группы по защите прав потребителей, рассмотренные CNN, а также анализ данных о финансировании избирательных кампаний и интервью с десятками жертвователей и членов их семей показывают, как сборщики средств на политические цели обманули сотни пожилых американцев и ввели в заблуждение тех, кто борется с деменцией или другими когнитивными нарушениями, заставив отдать миллионы долларов — гораздо больше, чем те когда-либо планировали", - сообщает телеканал.
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Несмотря на то, что в неэтичной практике обвиняют обе партии, против республиканцев было подано более 800 жалоб в органы защиты прав потребителей, что почти в 7 раз больше, чем против демократов, отмечает телеканал.
Среди республиканцев главным бенефициаром непреднамеренных пожертвований от пожилых людей стала кампания кандидата в президенты Дональда Трампа, утверждает телеканал. А вот у демократов это в основном комитеты политических действий. Что же касается кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, то она еще на период расследования CNN не начала свою предвыборную кампанию, но в последних отчетах фигурируют несколько тысяч долларов в пожертвованиях, которые могут попадать в эту категорию, утверждает телеканал.
Из наиболее ярких примеров приводится 80-летняя иммигрантка из Тайваня, которая умерла только с 250 долларами на банковском счету, из-за чего ее семья еле-еле смогла оплатить похороны, в то время как на кампанию Трампа она перевела более 180 тысяч долларов, и отправляла ему письма с извинениями, что не отправила больше, так как в тот период времени ложилась на операцию на сердце. А 78-летняя вдова экономила на расходе воды и принятии душа, но отдала более 200 тысяч долларов демократам.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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