Пожилых американцев обманывали при сборе средств на предвыборные кампании
CNN: сборщики средств на предвыборные кампании обманывали пожилых американцев
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Сотни пожилых людей, некоторые из которых страдают от деменции, стали жертвами обманчивой тактики сбора средств на предвыборные кампании республиканцев и демократов, сообщил во вторник телеканал CNN.
"Более 1000 сообщений, поданных в государственные учреждения и группы по защите прав потребителей, рассмотренные CNN, а также анализ данных о финансировании избирательных кампаний и интервью с десятками жертвователей и членов их семей показывают, как сборщики средств на политические цели обманули сотни пожилых американцев и ввели в заблуждение тех, кто борется с деменцией или другими когнитивными нарушениями, заставив отдать миллионы долларов — гораздо больше, чем те когда-либо планировали", - сообщает телеканал.
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Несмотря на то, что в неэтичной практике обвиняют обе партии, против республиканцев было подано более 800 жалоб в органы защиты прав потребителей, что почти в 7 раз больше, чем против демократов, отмечает телеканал.
Среди республиканцев главным бенефициаром непреднамеренных пожертвований от пожилых людей стала кампания кандидата в президенты Дональда Трампа, утверждает телеканал. А вот у демократов это в основном комитеты политических действий. Что же касается кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, то она еще на период расследования CNN не начала свою предвыборную кампанию, но в последних отчетах фигурируют несколько тысяч долларов в пожертвованиях, которые могут попадать в эту категорию, утверждает телеканал.
Из наиболее ярких примеров приводится 80-летняя иммигрантка из Тайваня, которая умерла только с 250 долларами на банковском счету, из-за чего ее семья еле-еле смогла оплатить похороны, в то время как на кампанию Трампа она перевела более 180 тысяч долларов, и отправляла ему письма с извинениями, что не отправила больше, так как в тот период времени ложилась на операцию на сердце. А 78-летняя вдова экономила на расходе воды и принятии душа, но отдала более 200 тысяч долларов демократам.
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