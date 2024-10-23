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Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян - РИА Новости, 23.10.2024
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20:57 23.10.2024 (обновлено: 22:58 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/nvidia-1979676400.html
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян - РИА Новости, 23.10.2024
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян
Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:57
2024-10-23T22:58
технологии
россия
сша
nvidia corporation
в мире
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости.При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволом Edgecast.Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе в Калифорнии.В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.
https://ria.ru/20240707/kompanii-1957968957.html
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РИА Новости
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технологии, россия, сша, nvidia corporation, в мире
Технологии, Россия, США, NVIDIA Corporation, В мире
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян

В России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для видеокарт Nvidia

© NVIDIAВидеокарта производства Nvidia
Видеокарта производства Nvidia - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© NVIDIA
Видеокарта производства Nvidia. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости.
При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволом Edgecast.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе в Калифорнии.
В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.
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