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Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян - РИА Новости, 23.10.2024
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян
Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:57
2024-10-23T20:57
2024-10-23T22:58
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости.При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволом Edgecast.Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе в Калифорнии.В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.
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технологии, россия, сша, nvidia corporation, в мире
Технологии, Россия, США, NVIDIA Corporation, В мире
Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян
В России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для видеокарт Nvidia