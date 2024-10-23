https://ria.ru/20241023/nvidia-1979676400.html

Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян

Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян - РИА Новости, 23.10.2024

Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян

Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:57

2024-10-23T20:57

2024-10-23T22:58

технологии

россия

сша

nvidia corporation

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735098095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2a9f7b6f8405155c3092330e428741c.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости.При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволом Edgecast.Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе в Калифорнии.В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.

https://ria.ru/20240707/kompanii-1957968957.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, сша, nvidia corporation, в мире