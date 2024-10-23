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Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений - РИА Новости, 23.10.2024
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15:05 23.10.2024 (обновлено: 15:28 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/novak-1979577010.html
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений - РИА Новости, 23.10.2024
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений
Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:05
2024-10-23T15:28
экономика
вьетнам
россия
казань
александр новак
вьетсовпетро
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых проектах по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, сообщил кабмин РФ. Ранее в среду Новак на саммите БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьером Вьетнама. "По линии ТЭК речь шла об условиях работы совместного предприятия "Вьетсовпетро" во Вьетнаме, включая возможности его участия в новых проектах по разработке месторождений на шельфе страны", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.
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экономика, вьетнам, россия, казань, александр новак, вьетсовпетро, брикс
Экономика, Вьетнам, Россия, Казань, Александр Новак, Вьетсовпетро, БРИКС
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений

Новак и премьер Вьетнама Тинь обсудили проекты по разработке месторождений

© Фото : Правительство России/TelegramВице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи на саммите БРИКС в Казани
Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи на саммите БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых проектах по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, сообщил кабмин РФ.
Ранее в среду Новак на саммите БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьером Вьетнама.
"По линии ТЭК речь шла об условиях работы совместного предприятия "Вьетсовпетро" во Вьетнаме, включая возможности его участия в новых проектах по разработке месторождений на шельфе страны", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.
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ЭкономикаВьетнамРоссияКазаньАлександр НовакВьетсовпетроБРИКС
 
 
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