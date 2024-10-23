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Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений - РИА Новости, 23.10.2024
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений
Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:05
2024-10-23T15:05
2024-10-23T15:28
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых проектах по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, сообщил кабмин РФ. Ранее в среду Новак на саммите БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьером Вьетнама. "По линии ТЭК речь шла об условиях работы совместного предприятия "Вьетсовпетро" во Вьетнаме, включая возможности его участия в новых проектах по разработке месторождений на шельфе страны", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.
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экономика, вьетнам, россия, казань, александр новак, вьетсовпетро, брикс
Экономика, Вьетнам, Россия, Казань, Александр Новак, Вьетсовпетро, БРИКС
Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений
Новак и премьер Вьетнама Тинь обсудили проекты по разработке месторождений