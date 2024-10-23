https://ria.ru/20241023/novak-1979577010.html

Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений

Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений - РИА Новости, 23.10.2024

Новак обсудил с премьером Вьетнама проекты по разработке месторождений

Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:05

2024-10-23T15:05

2024-10-23T15:28

экономика

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брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили возможность участия совместного предприятия "Вьетсовпетро" в новых проектах по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, сообщил кабмин РФ. Ранее в среду Новак на саммите БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьером Вьетнама. "По линии ТЭК речь шла об условиях работы совместного предприятия "Вьетсовпетро" во Вьетнаме, включая возможности его участия в новых проектах по разработке месторождений на шельфе страны", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html

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экономика, вьетнам, россия, казань, александр новак, вьетсовпетро, брикс